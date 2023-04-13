六福第四財季同店銷售增長83%　受惠全面通關與低基數效應

六福集團﹙0590﹚公布，受惠於香港、澳門及內地的全面通關與低基數效應，截至今年3月底止，第四季度整體同店銷售按年增長83%。

集團指出，由於通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善，第四季在港澳市場的同店銷售增長1.24倍，其黃金產品的同店銷售增長為1.45倍，定價首飾產品則增長88%，其中鑽石產品及定價黃金產品的同店銷售增長分別為76%及1.25倍。另外，香港於第四季的整體同店銷售增長與澳門相若，而季內合計的零售值按年錄得約1.4倍升幅。

內地市場的消費情緒恢復較港澳緩慢，其自營店於季內的整體同店銷售下跌6%。但在低基數效應下，內地市場自營店於3月份的同店銷售增長達39%，扭轉1月及2月份的低雙位數字跌幅。

內地電子商務業務第四季的銷售增長23%，而內地零售銷售收入包括自營店及電子商務業務的銷售金額於季內按年有10%升幅。

另外，內地所有店舖包括自營店及品牌店在季內的整體零售值按年有16%升幅，其中黃金產品及定價首飾產品的零售值按年計分別錄得24%升幅及2%跌幅。

截至年3月底，六福集團全球共有3,105間店舖。