吳君如掌家中財政權　交水電煤費親力親為　家庭支出最多係呢方面

恒生銀行透過調查發現平均每人有7個銀行戶口，為配合客戶不同的家庭需要，宣布推出優越理財附加「Family+戶口」，並請來影后級藝人的吳君如及其家人拍攝廣告，分享理財心得。



恒生稱，最新推出的優越理財附加「Family+戶口」 ，能讓客戶在一個主戶口之下附加多個戶口（「Family+戶口」），自訂專屬戶口名稱，以便將理財需要分門別類，再按不同目標配置存款、外匯及不同投資產品，方便客戶作財富規劃。

在恒生優越理財附加「Family+戶口」廣告中，恒生邀請藝人吳君如化身家中的 CFO ，透過恒生優越理財附加「Family+戶口」，一方面以 Chief Financial Officer 身份靈活規劃家庭財富，同時滿足家庭成員一父親冬叔（夏春秋）、丈夫陳可辛及女兒陳是知的各項願望和需求。

吴君如坦言，現實生活中她亦有家裡財政大權，包括掌握丈夫陳可辛「有幾多錢」，同時日常生活中的買餸、交水電煤均是親力親為，又笑稱家庭財政分配中養兒育女佔總支出的50%，父母開支佔30%，個人開支佔15%，而留給丈夫陳可辛可能只有5%。