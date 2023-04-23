美元霸權面臨挑戰　最大威脅竟來自美國財政部？｜林子傑

自第一次世界大戰以來，美元一直主導著全球貨幣體系。目前，各國央行持有的外匯儲備中約有50%為美元，以及90%的貨幣交易涉及美元。

全球投資者一直認為，美元的主導地位是理所當然，但隨著不少國家正尋找替代方案以減少對美元的依賴，這種情況也開始發生變化。

趨勢

4 月 17 日，Eurizon SLJ 資產管理公司發布了一份報告，指出美元作為首選儲備貨幣(Reserve Currency) 的地位在 2022 年急劇下降。 該公司的策略師（Joana Freire 和 Stephen Jen）表示，2003 年美元約佔全球總儲備的三分之二，到 2021 年下降到 55%，去年在一步回落到47%。

他們認為，一年內 8% 的跌幅是非比尋常的，也相當於前幾年年均下滑速度的 10 倍。

自烏克蘭戰爭爆發以來，美元作為儲備貨幣的地位加速下滑，尤其是美國及其盟友對莫斯科實施的製裁，使得許多非西方國家不太願意持有美元。 與此同時，歐元作為儲備貨幣的份額躍升了約 5%，並有效地彌補了過去二十年損失的水平。值得留意的是，儘管去年盧布兌人民幣的貿易額增長了八十倍，但人民幣並沒有在全球儲備貨幣的地位上有明顯的提升。

此外，國際清算銀行三年一度的外匯調查數據顯示，2010 年美元佔所有貨幣交易量的 85%，而 2022 年市場份額更提升至 88%。因此，過去幾年並沒有其他貨幣，可以挑戰到美元在國際貿易中的主導地位。

首選儲備貨幣(Reserve Currency) 的地位在 2022 年急劇下降。﹙資料圖片﹚

除了擔心美國通過實施經濟制裁將美元「武器化」的能力，經濟學家和《貨幣戰爭》作者Jim Rickards警告說，儘管中國和其他國家正在加緊努力減少對美元的依賴，但美元的最大威脅來自美國財政部 (US Tresuary)。

因為，美國財政部去年將美元武器化，並凍結了俄羅斯中央銀行的美元儲備，非西方國家開始擔心要是自己的國家政策和美國有衝突，美國財政部是否會在未來凍結他們的美元儲備和美國國債。

此外，聯邦政府再次觸及債務上限，現時美國共和黨和民主黨的關係正進一步撕裂，美國國債投資者也正在關注在極端情況下，如果兩黨無法達成協議，美國政府可能也被迫對外宣布主權違約。

已見及此，各國央行（尤其是俄羅斯和中國）正在以自 1967 年以來最快的速度購買黃金，使其儲備多元化及開始遠離美元。

沙特阿拉伯48年來首次表示，正在對美元以外的貨幣交易持開放態度。（Reuters）

2023 年，非西方國家正在採取哪些措施來減少對美元的依賴？

1. 沙特阿拉伯 48 年來首次表示，這個石油資源豐富的國家，正在對美元以外的貨幣交易持開放態度；

2. 巴西正在與阿根廷合作，推出一種聯合貨幣，該貨幣最終可能會被非洲大陸的所有國家採用。共同貨幣有望加強區域貿易，並減少對美元的依賴；

3. 印度正在與阿聯酋談判，以印度盧比交易非石油商品，並加強雙方的貿易關係；

4. 印尼、泰國、新加坡、馬來西亞和菲律賓這些東南亞的經濟體，已經開發了一套可以在這些國家之間以當地貨幣進行交易的數字支付系統，而無需依賴美元作為中介。

結論

美元的主導地位，正面臨嚴峻挑戰。 歐元或以中國人民幣作為替代儲備貨幣的崛起，加上美國不斷上升的債務水平和地緣政治風險的擔憂，都使非西方國家開始遠離美元。

其實，去美元化的擔憂並不新鮮。 但美元在過往的金融危機（2008年國際金融危機，2020年新冠肺炎疫症初期等）都成功地成為各國和投資者的避風港。筆者認為，只要美元能夠成功抵禦下一次的金融危機及保持流動性，美元在可預見的未來，仍然是全球主要儲備貨幣。相反，要是美國政府繼續一些不負責任的金融政策，將會加速美元霸權的崩潰。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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