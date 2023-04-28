港股全日升54點　2萬點關得而復失　海爾智家跑贏大市飆逾7%

科技股首季業績理想，帶動美國三大指數於周四（27日）高收，其中道指勁升逾500點，接近收復周二及周三兩日跌幅的失地，反映科技股走勢的納指更升逾2%。亞太區股市今早亦承接美股升幅，其中日股及台股於早段升逾百點。今日將有多間中資銀行公布首季業績，或成為投資者關注對象。



【16:35】

港股在4月份最後一個交易日高收，不過走勢相當反覆，曾升逾300點兼失復2萬點大關，其後不斷在此關口徘徊，最終收市時無法企穩此大關之餘，整體交投仍然低迷，僅略多於1,000億元。

恒指收市報19894點，升54點，國指升26點，報6702點，科指升39點，報3901點，成交額為1,015億元。

內需及消費股表現理想，海爾智家（6690）升7.2%，蒙牛（2319）升2.9%，百威（1876）升1.1%。

明日起為黃金假期，濠賭股亦高收，金沙（1928）升1.1%，永升（1128）升1.6%，銀娛（0027）升2.9%，澳博（0880）升2%。

收租股方面，九倉置業（1997）升2.2%，希慎（0014）平收，領展（0823）升0.4%。

科技股方面，阿里（9988）升0.3%，騰訊（0700）跌0.2%。

內險股方面，國壽（2628）升2%，平保（2318）升0.9%。

【15:19】

內地股市高收，上證收市報3323點，升37點，深成收市報11338點，升121點，滬深300指數收市報4029點，升40點，創業板指數收市報2324點，升17點。

亞太區股市方面，日股收市報28856點，升398點，台股升167點，報15579點，韓股升5點，報2501點。

港股方面，恒指最新報19961點，升120點，國指升52點，報6727點，科指升53點，報3915點。

【12:10】

港股今早不斷在2萬點關口附近俳徊，交投則未見有太大突破，半日成交額不足500億元。其中內需﹑消費股表現較理想，濠賭股亦有支持。

恒指中午收市報20013點，升172點，國指升71點，報6746點，科指升55點，報3917點，成交額為487億元。

海爾智家（6690）升4.8%，百威（1876）升2.7%，海底撈（6862）升0.5%，蒙牛（2319）升4.7%。

油股方面，中海油（0883）升3.1%，中石化（0386）升0.2%，中石油（0857）升1.9%。

內銀股方面，招行（3968）反彈，中午收市報38.35元，升2.3%，郵儲行（1658）升1.8%，工行（1398）升0.9%，建行（0939）升0.6%。

內險股續強勢，國壽（2628）升1.9%，平保（2318）升1.8%。

【10:53】

恒指繼續在2萬點大關附近拉鋸，最新報20025點，升185點，國指升78點，報6754點，科指最新報3924點，升62點。

海爾智家（6690）升5.7%，國壽（2628）升3.7%，蒙牛（2319）升3.6%，中芯（0981）升3%。

【09:51】

港股升幅擴大並收復2萬點大關，恒指最新報20154點，升313點，國指升119點，報6795點，科指升88點，報3950點。

海爾智家（6690）升4%，網易（9999）升2.2%，碧桂園（2007）升2%，阿里（9988）升1.5%，騰訊（0700）升1.4%。

【09:25】

恒指高開95點，報19936點，國指高開34點，報6709點，科指高開25點，報3887點。

阿里（9988）高開1.3%，騰訊（0700）高開0.9%。

友邦（1299）高開0.5%，滙豐（0005）高開0.4%。

昨日已公布季績的國壽（2628），今早高開0.4%。