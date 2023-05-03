五窮六絕七翻身？　恒指公司﹕過去10年港股5月蝕1.4%　6月續跌

五窮六絕七翻身之說，相信在股海漫遊者總會聽過。恒指公司指出，在2013至2019年間，恒指在5月的回報為負1%，為1年12個中排名第10；若是疫情爆發，情況也不相伯仲，因為在2020至2022年間5月平均回報為負1.3%，1年中排名第8。



恒指公司又指出從2013至2022年間，恒指在5月份的回報為負1.1%，在1年中排名第。但投資者亦須留意其實期間恒指的5月升跌比例為6升4跌，即上升次數較多。

五窮過後，六絕又會否出現？於2013至2019年間，恒指在6月仍見負，平均回報為負1.4%，在1年中排名第11位，可是六絕的說法非虛。不過在疫情爆發後的3年，恒指在6月卻是表現不俗，平均回報為2.4%，為1年中表現排名第3。不過從2013至2022年間，恒指於6月仍是出現負回報，平均為負0.2%。

疫情7月恒指表現未見翻身

既然疫情爆發後6月並不絕，7月又豈會翻身？從2020至2022年間，恒指在7月平均回報為負5.7%，1年中排第11。反觀2013至2019年，7月平均回報為1.9%，排名第3。由於疫情後7月差勁的表現，導致從2013至2022年間，恒指回報為負0.4%。

恒指公司又指出，從2013至2022年間，恒指在11月表現最佳，回報率達3.5%。不過疫情前後表現有明顯差距，2013至2019年間恒指回報為1%，年內排名第5。可是在2020至2022年恒指回報為9.5%，排名第1。在疫情前恒指在4月表現最佳，回報達到3.3%，疫情後恒指於當月回報率為0.5%，表現排第4。

此外恒指公司亦指出，從2013至2022年間，恒指於9月錄得負回報為3%，為表現最差的月份。疫情前當月負回報為0.7%，疫情後負回報為擴大至8.5%。