煤氣逆市飆逾5%　摩通唱好升目標價兼升評級至中性

摩根大通發表報告，指出香港公用股在過去1個月跑贏大市7個百分點，與美國加息預期減退及美元貶值有關。同時該行美國經濟分析師預期加息周期已結束，在股息率與無風險利率息差逾260點子﹑估值吸引及今年上半年業績有望反彈情況下，利好該板塊並可以持續跑贏。



該行將長建（1038）及旗下電能（0006）首列為首選，與兩者外匯敏感度最高（約80至90%利潤以非美元計算），股息率為6厘，因此予兩者「增持」評級。長建目標價由50元升至52元，電能目標價則由50元升至51.5元。

該行亦指出，摩通料煤氣（0003）可從燃氣銷量及單位利潤改善受惠，預料今年盈利增長15%。同時內地業務盈利復蘇，管理層於短至中期內未必考慮派少派息。加上退出上海燃氣可以帶來50億元人民幣收益，有助紓緩資產負債表壓力。因此將煤氣目標價由6元升至6.5元，評級由「減持」升至「中性」。

摩通又指出隨著澳洲電費回升，預料會反映在中電（0002）盈利上，但認為下半年為較佳買入點。該行將中電予「中性」評級，目標價由52元升至57元。

受到大行唱好，煤氣升5.6%，中電升0.2%，電能跌0.8%，長建跌1%。