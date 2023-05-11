1個月拆息突破4.5厘　連升16日　王美鳳若拆息續升銀行或再加P息

本港1個月拆息升勢未止，今日高見4.52952厘，升37.19個基點，並為連續第16個交易日上揚之餘。

其他時段拆息方面，隔夜息最新報4.80607厘，升36.797個基點，更是2007年以來最高。1星期拆息最新報4.55024厘，升44.072個基點；2星期拆息最新報4.51702厘，升50.869個基點。

中長期拆息方面，3個月拆息最新報4.48929厘，升22.739個基點，6個月拆息最新報4.48869厘，升14.202個基點，12個月拆息最新報4.56119厘，跌0.348個基點。

對於1個月拆息持續高企，中原按揭董事總經理王美鳳表示，與樓按相關的1個月港元拆息創自去年12月21日後新高，在利率正常化過程下，現時銀行體系結餘已跌至450億元，結餘對比之前數千億水平明顯收縮促使拆息波動性較大，當遇上港元需求增加拆息較易回升，加快拉近與美息水平。

她指出今日1個月拆息已明顯高於市場按息主要處3.5厘水平，反映銀行資金成本上升，息率有上調壓力，若拆息持續高企，不排除銀行考慮上調按揭息率甚或追加最優惠利率（P）以紓緩息差壓力。近日拆息明顯追回拉近與美息水平，以1個月拆息計，現時港元拆息與美息差幅已由高逾2厘收窄至約0.6厘，臨近半年結等季節性因素，港元需求增大亦會進一步推高港元拆息，相信銀行會以整體性及不同因素去衡量調整息率的需要性。

王美鳳指出，是次本港加息周期較歷年溫和，美息累計加幅達5厘而港P累計加幅僅0.75厘，以往當美國聯邦基金利率上調至現時5厘至5.25厘，本港最優惠利率P已升至8厘水平，而現時最優惠利率P主要為5.75厘至6厘。當拆息繼續回升，不排除銀行或因資金成本受壓而需要追加息率，但估計即使追加P的幅度仍然溫和，加幅約為0.125厘。基於美國加息期已很大機會完結見頂，本地銀行即使追加息率之幅度有限，料對樓市影響不大。5月4日當天大型銀行為首上調最優惠利率P 0.125厘，以向銀行貸款30年計算，樓人士之每100萬元貸款月供增加約70元 ，加幅1.6厘，若P再加0.125厘，供樓加幅與上述相同。

拆息趨升 H按有封頂息保障供樓人士

王美鳳指出，拆息近日趨升，供樓人士無論使用H按或P按仍未有受實質影響，因為H按已觸及封頂息，H按現以P按為基準之封頂息率計算按息，今日1個月拆息升至4.53厘，H按實際按息仍是以市場主要封頂息3.5厘（P-2.25厘；P﹕5.75厘或P-2.5厘; P﹕6厘)，但若日後銀行追加P，則屆時大眾使用H按或P按的供樓利息均受影響增加。