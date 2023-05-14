恒指季檢「明燈」效應　翻兜潤電會否示範低沽高買？｜鄭昆侖

2023年五一假期期間，在澳門某賭場發生了「群體MMA事件」。事緣有賭客跟「明燈」對賭，贏了錢之後亦高調地展示勝果，又在取笑明燈。明燈疑不甘受辱，亦爆發了濠江的MMA事件。幸好，被不少有識之仕認為極具「反向指標」的恒生指數公司（恒指公司）,其作風應該比較上斯文。因此即使筆者談論其最新的指數季檢結果,亦不用太過擔心吧。

紫金礦業獲納入恒指，原因應該是坊間多了人在吹捧「去美元化」。（路透社）

納入紫金（2899）:恒指公司曲線看好美元？

是次恒生指數公司的季檢結果,將華潤電力（0836）、紫金礦業 （2899）、京東健康（06618）、攜程（9961）納入恒生指數（恒指）,同時沒有股份被剔出。恒指成份股數目將會由現時的76隻，增至80隻。所有變動將於6月5日開始生效。

據筆者的理解,恒指公司的指數換馬行動與中港兩地基金經理的熱門持股,有很高的關聯性。換句說話,因為多了基金經理看好某一些行業版塊,恒指公司便會納入相關股份，反之亦然。

至於是次將紫金礦業納入恒指，原因應該是坊間多了人在吹捧「去美元化」、「美國息口見頂回落」、「美國地區銀行問題導致資金流入金市」等概念。再者,紫金礦業也算是不少本地財演近期看好的「中特估」股份的成員之一。

重點是,就算上述的理由涉很強的邏輯,亦未必可以敵得過「恒指新貴魔咒」這個都市傳說。在5月12日收市後紫金礦業被宣佈納入指數之前的過去一週（5月5日至5月12日）,紫金礦業的股價累跌16.6%（11.36港元）。同業招金（1818）亦下跌14.9% （11.50港元）。或者股份本身帶有一些靈性, 亦「預知」將被納入恒指吧。

紫金礦業的主要業務包括黃金以及銅的礦業活動。換句說話,買入紫金礦業的理由是看好金銅兩市。當然，看淡美元也是理由之一。

然而,事實上除了黃金、英鎊、歐元在近幾個月（自從23年1月初起計）兌美元呈現升值之外,大多數商品以及貨幣（包括石油、天然氣、澳元、人民幣、日圓、銅）兌美元若不是貶值、便是表現平平。

是次恒指公司將紫金礦業，有可能是「曲線」看好美元。事實上，在環球經濟呈現緩慢勢頭、電動車以及手機市場需求又不似預期,因此市場對銅的需求隨時再度轉弱。至於黃金，環球地緣政局緊張是主要的利好因素,亦將金價推高於每盎士2,000美元。然而,即使美國息口水平或已見頂,惟至2024年中的息口水平或不低於4厘。相對於2020年8月份的零息水平（當時金價高見2,078美元水平）,可見將來美國息口仍是處於近20年偏高水平。沒有被動收入的黃金，可以當作分散風險的工具，但是未必是十拿九穩的投資。

被恒指「拋棄後」的華潤電力,反而跑贏恒指ETF約57.3%。﹙公司網頁﹚

納入華潤電力（0836）：19年低沽之後23年高買？

至於華潤電力（0836）,恒指公司在2019年3月11日將之剔出恒指，今次季檢又重新納入。

期間，華潤電力的股價由14.80港元升至18.54。計入期內累積股息，被剔出恒指之後的華潤電力為股東提供了36.6%的正回報。

同期的盈富基金（2800）從28.80港元跌至19.75港元水平。即使計入累積股息，累積回報仍達負20.7%。

被恒指「拋棄後」的華潤電力,反而跑贏恒指ETF約57.3%。只不過，恒指公司再度將華潤電力納入恒指,投資者可能要考慮是否需要「潤一潤」。

是次恒指公司並沒有在恒指剔出任何股份,只是在國企指數剔出民企內房股碧桂園（2007）。碧桂園在2021年3月15日（亦即中國恒大爆煲前的幾個月）被納入國企指數之後,股價亦從當日的9.3港元挫至最近的1.88港元水平。儘管內地房地產市道仍呈弱勢,但是行業流動性的最壞時刻有可能已經過去了。至於恒指公司今次能否「反向托起」碧桂園的股價，這個可以多加留意。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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