積金評級：5月強積金料人均虧損4700元　中港股票基金錄負回報

積金評級預計，強積金將錄得今年第 3 個月的投資虧損，5 月的投資虧損總額估計約為 219 億元，或相等於 469 萬名成員平均虧損約 4700 港元，令今年至今的平均累計投資收益下跌至約 2800 港元。當中香港及中國股票基金預計將錄得今年第 3 個月的負回報。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，當投資者猜測美國債務上限的情況時，可以從日本東證指數（TOPIX）升至自 1990 年以來最高位中汲取教訓。截至 5 月 22 日的平均投資虧損約為 0.51%，5 月的投資虧損總額估計約為 219 億元。

截至 5 月底，強積金預計總資產約為 1.088 萬億元，相等於 469 萬名成員的平均賬戶結餘約為 23.19萬元。計入 5 月供款後，較上月下跌約 300 港元，而今年至今則累計增加約 7900 元。

積金局：成員不應以短期投資的方法處理

積金局回應表示，於坊間經常每月發表強積金投資升跌的數字，計劃成員須知強積金是跨越超過四十年的長線投資，透過「 平均成本法 」，以定期定額的方式進行投資 。 強積金是長線投資，計劃成員不應以短期投資的方法處理，無須預測最佳的入市時機，亦不應捕 捉市場 。長時間投資有助「 拉勻 」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

至於缺乏投資知識和時間管理強積金的計劃成員，可考慮 一個便捷的現成投資策略，預設 投資策 略( D IS, 俗 稱「 懶 人 基 金 」)。預設投資策略分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低風險。此外，預設投資策略亦設有收費 上限 。