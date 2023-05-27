【星之谷】已婚人士報稅小技巧　如何交少一半稅項？

打工仔近月陸續收到「綠色炸彈」報稅表，雖然2022/23年度的收入及開支已成定局，理應沒法慳稅，實際上填寫報稅表時仍有一些慳稅技巧，已婚人士或會受惠。

在2017/18稅務年度之前，已婚人士的個人入息稅評稅只會合併計算。不過，在2018/19稅務年度開始有一個重大修改，已婚人士如選擇個人入息稅，多了一個「夫妻可以各自以個人入息稅評稅」的選項，即是根據自己的薪俸稅、利得稅和物業稅總收入，作為各自的個人入息評稅。

不同評稅方式 款項可差2倍

由於稅項太複雜，筆者由淺入深的舉具體例子會較易明白。在2022/23年度，陳生（化名）作為納稅人，年薪為6萬元，並且每年擁有15萬元租金收入及10萬元業務收入。如果這些收入都分開評稅，扣除個人入息免稅額後無須繳薪俸稅，物業稅（評稅收入是八折後扣減差餉開支）則須繳16,500元、利得稅須繳7,500元，合共繳稅24,000元。

假如他以個人入息稅報稅，將以淨入息27萬元計算，首先可獲得13.2萬元個人入息免稅額；首5萬元進入2%稅階、其後5萬元進入6%稅階，及最後3.8萬元進入10%稅階，合共需繳7,800元稅。與上述以分開評稅24,000元，可謂天淵之別。

夫妻不同報稅方式 可差近半

對於有業務或租金收入的夫妻來說，改制前後就大有分別。參考上述例子，假設陳氏夫妻各自有6萬元年薪、15萬元租金收入及10萬元業務收入。在改制前他們只可以選擇兩種計稅方法，第一種是所有收入都分別以薪俸稅、物業稅和利得稅評稅，總稅款即是24,000元乘以二，亦即是48,000元。

第二種是他們可以兩人總入息54萬元，共同以個人入息稅評稅。當扣去26.4萬元已婚人士免稅額後，有5萬元在2%稅階、5萬元在6%稅階、5萬元在10%稅階、5萬元在14%稅階及剩餘7.6萬元在17%稅階，合共需繳稅28,920元，所交稅款明顯較低。

在2018/19年改制後，他們須在報稅表內第7部(1)項內進行兩個選擇。第一個是「自行/與配偶分開以個人入息課稅方式評稅」——由於兩夫婦都會用各自的入息計算及享獨立稅階，他們兩人需繳的總稅款為7,800元乘二，即是15,600元稅款。

另一個選擇是「共同選擇以個人入息課稅方式評稅」，他們的入息會一起計算並且只享有一條稅階，即是上述改制前的共同評稅一樣，需繳稅28,920元。在這情況下，兩夫妻分開評稅，比選擇共同評稅節省近半稅款。

高收入人士 不妨聘專業會計師報稅

另外，由於近年政府都會寬減稅款，如果兩夫妻選擇共同以個人入息稅評稅，就只會取到一次寬減。譬如2022/23年度，每宗寬減是6,000元，如兩人共同以個人入息評稅，只會取到最高6,000元；分開兩份個人入息評稅，則可取到兩份即最高12,000元；如兩人都有薪俸稅及利得稅收入，又選擇分別評稅，甚至可以取得最多4份、合共最高24,000元寬減。

從以上例子看得出，不同的報稅選擇，對於最終所須繳付的稅額影響甚大，高收入人士不妨聘請會計師協助報稅，避免因小失大。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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