歷來最大額！　新地簽275億銀團貸款　郭炳聯︰港前景將十分美好

新地﹙0016﹚宣布，近日與18家主要的國際及本地銀行簽署一筆五年期貸款協議。銀行界對是次銀團貸款反應熱烈，錄得5倍超額認購，最終總貸款額達275億港元，是集團歷來最大額的銀團貸款。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，隨著全面通關和取消所有新冠防疫措施，社會各項活動全面回復正常，經濟亦逐步回復至疫情前的水平。「我們對內地的前景充滿信心，深信香港會繼續在『一國兩制』下蓬勃發展。我們亦深信憑藉中央政府的支持，加上聯通世界的優勢，香港的前景將會十分美好。集團將繼續在香港投資，以及把握大灣區和內地帶來的發展機遇，為香港和內地的長期繁榮出一分力。」

郭炳聯又稱，集團正發展多個可供出售項目，其物業投資組合帶來可觀和穩妥的經常性收入，並且持續加強。集團亦會加快銷售住宅項目，以切合香港市民的住屋需求。他表示：「集團很高興近期兩度中標，先後投得西九文化區藝術廣場大樓項目和旺角洗衣街大型綜合商業項目，相信兩個項目均能與集團在附近的現有物業產生強大的協同效應，並為香港作為金融和創科中心的未來發展注入新動力。集團亦正在香港和內地主要城市發展多個綜合項目，包括高鐵西九龍總站發展項目、上海ITC及南京國金中心。上述項目相繼落成後，集團的經常性收入將進一步提升。」

是項貸款由新鴻基地產（金融服務）有限公司簽署，母公司新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為五年。集團將運用貸款為部分債項融資及延長還款期，貫徹集團的政策，為未來發展取得大額信貸。集團是本港信貸評級最高的地產發展商，穆迪及標普分別給予集團A1及A+評級，兩者的評級展望均為穩定。