人工智能AI崛起　造福還是滅絕人類？　全球專家積極應對｜林子傑

當全球投資者見識過ChatGPT 的強大功能後，以人工智能發展為業務重點的數隻藍籌科技股票，推動納斯達克綜合指數(NASDAQ)在過去一周升至九個月的高位。市場現時普遍認為，這些人工智能藍籌公司是能夠抵抗下一輪經濟衰退的避風港。 根據高盛最近的一份報告，生成式人工智能 (Generative AI) 的潛力，可以使全球 GDP 提高 7% (這將相當於約 7 萬億美元) 及同時在未來 10 年內提高 1.5% 的生產力增長。

上週，英偉達(Nvidia) 作為人工智能界的寵兒，在亮麗的業績支持下，股價創下了 52 週以來的新高，以及成為首間市值能達到 1 萬億美元的晶片公司。

但與此同時，上週多名AI專家發出連署聲明，警告AI恐導致人類的滅亡，而各國之間也開始討論如何監管人工智能的發展。

英偉達(Nvidia) 作為人工智能界的寵兒，在亮麗的業績支持下，股價創下了 52 週以來的新高。﹙資料圖片﹚

AI專家的連署聲明說明了什麼？

以ChatGPT 創始人為首的人工智能專家們簽署的一份聲明，呼籲全球領導人，應該以減輕人工智能滅絕人類的風險，作為全球優先事項。他們認為人工智能為人類帶來的風險，不比大流行疫情或核武器為少。

AI專家們有什麼顧慮？

現時，普通人也開始留意到人工智能技術，能夠對工作/職場產生的影響。更嚴重的是，人工智能能夠創造具有說服力和影響力的虛假信息，而這些信息能有效地使人們墮入騙局，並威脅到民主選舉的公平性。

但最大的擔憂，來自人工智能在未來有很大機會能發展到比人類更聰明的時候，人工智能可能會開始以一種並非其設計目的的方式行事，而對人類的未來構成威脅。

致命自主武器系統 (LAWS) 或殺手機器人 (Killer Robot)

在人工智能快速發展的推動下，近年來，包括美國、中國、英國、印度、伊朗、以色列、韓國、俄羅斯和土耳其在內的許多國家，都大力投資開發無需軍人控制即可識別、瞄準並自行決定殺死人類的武器平台。

自主人工智能無人機，已經在烏克蘭戰爭中發揮了至關重要的作用，這些無人駕駛的武器已經奪走了不少人命，和破壞了不少核心的基礎設施。

在日益分裂的地緣政治格局中，人工智能的發展會否令全球進入新戰爭時代的邊緣？

有專家認為，人工智能為人類帶來的風險，不比大流行疫情或核武器為少。﹙資料圖片﹚

人工智能的規管 (AI Regulations)

G7 就如何最好地促進人工智能的發展，召開了第一次會議作為制定廣島人工智能 (Hiroshima AI Process) 的初步框架。

與會者一致認為，G7成員需要迅速開展工作，以確定生成式人工智能（例如 ChatGPT）的好處和風險。 下一步，他們將會討論如何保護版權和處理虛假信息。

他們現在計劃讓各國部長在年底前舉行另一次會議，旨在建立促進可信賴人工智能發展的共同規則。

G7 成員之間現在對生成人工智能的發展，存在一些基本性的意見分歧。 總體而言，歐洲國家希望成立嚴格的規管制度，而包括日本在內的另一些國家比較希望重點鼓勵人工智能技術的開發和應用。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有NVDA的股票和相關的衍生工具。

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