信銀Q1股票及外幣掛鈎產品業務翻倍　冀財管業務每年錄雙位數增長

中港全面通關後，內地訪港旅客大增，帶動信銀國際今年首季零售銀行非利息收入，創季度新高，當中來自財富管理收入佔九成。副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，不少客戶在疫情後希望重新部署投資組合，為財管業務的主要動力，跨境客則為私銀新客的主要來源。該行目標至2025年底前高端客人數增四成，私人銀行（資產淨值約為800萬元）增兩倍，並保持每年財管業務收入有雙位數增長。

首年年化保費（AFYP）按年增長為市場4.4倍

客戶投資偏好方面，簡吳秋玉表示，投資和保險表現都相對較強，按揭業務則保持與市場同步發展。首季與股票掛鈎產品的收入按年同期升1.5倍，外幣掛鈎存款收入升1倍。其銀保業務亦有所增長，首年年化保費（AFYP）按年增長為市場4.4倍，並與市場佔有率同時創歷史新高。

信銀首季私人銀行新客戶數目，較去年同期增逾1倍，截至3月底，來自資產淨值達100萬元的高端客戶總收人按年大升近九成，全新高端客戶人均資產管理規模（AUM）按年升逾2.5倍。

簡吳秋玉表示，因應客戶對跨境及高端財富管理服務的需求，私人銀行的客戶經理人數已較2019年增加1倍，CITICdiamond（資產值門檻400萬港元）的客戶經理人數亦由2020年推出以來倍增，未來會續增聘客戶經理，開設旗艦分行，服務更多跨境及高端客戶。