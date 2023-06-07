環聯：港新增信用卡宗數創兩年新高　Z世代更願意持虛銀信貸產品

環聯報告顯示，香港信貸市場隨疫後消費者增加開支及恢復旅遊而見顯著復甦，主要信貸產品的新增貸款宗數於2022年第四季按年增長17%，為最近六個季度以來的首個正增長。期內新增信用卡宗數按年增加28%，為2021年第二季以來最高增幅。另外，年輕消費者（Z世代）更願意持有虛擬銀行信貸產品，而虛銀佔新增個人貸款及無抵押貸款宗數比例，上升明顯。



新增信用卡的總信用額按年增加45%

環聯報告顯示，新增信用卡的總信用額按年增加45%，而應繳款項結欠則增加18%，較上一季度的7.3%增幅有所上升。同時，信貸報告查詢於今年首季錄得接近49%按年增長，預計將會繼續保持新增信用卡宗數的積極走向。超優信貸風險級別2消費者的新增信用卡宗數增長最為明顯，佔香港信貸活躍人口近七成。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，信用卡行業已扭轉2022年及之前的低迷表現，並連續兩個季度錄得按年增長，而且大部分增長來自信貸風險最低的消費者，反映市場正重回上升軌道。隨著對經濟的信心有所增加，消費者正重新享受旅遊及購物等消費機會，並同時尋求最豐厚的獎償。

Z世代持有非銀行信貸產品為千禧世代的近兩倍

報告也發現，與千禧世代相比，Z世代消費者更願意持有非傳統銀行（包括財務公司及虛銀）的信貸產品。Z世代（17%）所持有的非銀行信貸產品比率是接近同齡千禧世代（9%）的兩倍。同時，91%的千禧世代在2016年只持有由銀行發行的信用卡，而在2021年Z世代所錄得的比例為84%。

陳源表示，Z世代都是在數碼時代成長的消費者，不但對科技的觸覺十分敏銳，更願意在線上進行大部分或所有交易。同時，虛銀符合香港快速及順暢的消費文化，透過科技創新改變信貸環境，提供全新且簡化的理財體驗。其信貸風險分析由科技驅動，令消費者能夠透過流動裝置享受信貸及其他金融服務，隨時隨地作出信貸決策。

他建議，傳統銀行需要加快數碼轉型，為客戶提供流暢信貸體驗，同時防止詐騙，以在不停改變的環境中保持競爭力。數碼化不但是透過自動流程改善運作效率的要領，亦是提供方便開戶及帳戶週期管理體驗的一大要點。

傳統銀行需要加快數碼轉型

報告發現，私人貸款市場方面，在2020年虛銀僅佔新增私人貸款宗數的1%，但至2022年已增加至7%。在同時期來自傳統銀行的新增私人貸款宗數由41%增加至43%，財務公司則於兩年時間內由59%減少至50%。

虛銀於吸納年輕消費者方面取得一定成功，來自Z世代消費者的新增私人貸款宗數由2021年的16%增加至2022年的22%，另佔傳統銀行新增宗數的9%，財務公司則佔13%。

虛銀似乎同樣以年輕消費者作為無抵押循環貸款的目標客戶群，在2022年有30%的虛擬銀行新增無抵押循環貸款宗數來自於Z世代消費者，而傳統銀行僅有5%。相比下，X世代（1965年至1979年出生）的新增無抵押循環貸款有47%由傳統銀行發放，而虛擬銀行的新增宗數僅佔15%。