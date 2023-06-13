光大證券國際維持恒指目標23000點　看好中資金融及內需板塊

港股上半年走勢反覆，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，今年以來港股表現基本符合預期，會維持恒指今年目標23000點，建議投資者分注吸納。下半年可重點留意中資金融及內需兩大板塊，以及復甦及收息兩大主題。



八大關注個股包括中國銀行（3988）、中國太保（2601）、京東健康（6618）、名創優品（9896）、保誠（2378）、金沙中國（1928）、領展房產基金（0823）及中國聯通（0762）。

至於近期受到市場熱捧的「中特估」概念股，他預計下半年將繼續受到市場關注。目前港股走勢偏弱，但中特估例如內銀內險板塊估值便宜，相信下半年仍會有不錯表現。科技股方面，首季業績出現分化，但仍看好大型股份包括騰訊（0700）及美團（3690）。

他認為，內地經濟復甦情況將為下半年主導港股走勢因素之一。目前內地通脹相對溫和，美國加息進程有望暫停，皆有利內地採取更靈活的貨幣政策支持經濟，下半年復甦趨勢有望延續。同時美國停止加息後，利率可能進入向下趨勢，港股將因而受惠。

料聯儲局明年3月有望減息

美國即將舉行新一輪議息會議，光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生預計，美國有較大機會已完結加息，但息口會高企一段時間，從歷史經驗來看，預計將於明年3月才會減息。

至於內地，有望出台下調中長期貸款利率及降準，來支持經濟及人民幣匯率。他預計，人民幣在7.2水平會有支持，下半年整體看法中性，預計走勢大致會是橫行。