滙控更新出售法國零售銀行情況　料虧損27億美元

滙豐控股(0005)公布出售法國零售銀行業務的最新情況，稱已就出售有關業務的條款的若干潛在變更簽署進一步的諒解備忘錄。潛在變更旨在使買方得以﹙因利率自銷售條款於 2021 年商定後起大幅上升﹚滿足其未來的資本需要，並且就交易取得監管批准。

潛在變更包括My Money Group 的間接股東將於完成前向 My Money Group 出資 2.25 億歐元：HSBC Continental Europe(HBCE)將保留70億歐羅的房貸組合，該組合原作為出售的一部分，HBCE亦會將相當於該等貸款賬面價值的現金納入交易範圍內；將於完成時轉讓的業務的資產淨值將參照交易完成日的現行按揭利率及10年期的中間掉期利率(「現行利率」)設定，以17.2億歐羅為上限等。

目前預期交易對滙豐集團產生的財務影響包括，預期將於2023年下半年期間確認因出售產生的不超過27億美元(約210億港元)的累計除稅前虧損；於完成時預計風險加權資產減少27億美元，而有形資產淨值預計約19億美元；與保留76億美元房貸相關的持續成本經扣除分銷協議及品牌許可所產生的收益後，預計將於2024年產生1億美元的除稅後虧損；普通股權一級(CET1)在相關業務重新分類為持作出售用途(預期為2023年下半年)後估計將減少25個基點，並且將在完成前下降至約20個基點(與先前的條款相比大致不變)。

滙控董事會相信，該交易的條款(經潛在變更而修訂)仍屬公平合理並符合股東的整體利益。該交易的財務條款及合共預期代價(經潛在變更而修訂)乃經公平磋商後達成，並已考慮2021年公告中載列相關業務各組成要素的價值及進行該交易的理由。

該交易仍有待取得監管批准。各方的目標是於明年1月1日完成該交易。該交易的最後截止日期為明年5月31日，惟可於若干情況下順延至同年11月29日。