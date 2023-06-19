德勤削本港今年IPO集資額22%至1800億元　全球排名「坐五望三」

本港新股市場雖然回穩，但德勤中國最新將今年IPO集資額預測削21.7%至1,800億元，全球排名料穩坐第五位，但要躍身至第三位，則有「嘗試挑戰」的空間。



上半年融資額僅升1%

德勤中國料今年上半年香港將會有31隻新股上市，由於缺乏大型新股支持，融資額僅按年升1%至178億元。相較2022年同期新股數量增加29%，當中僅1宗大型新股以介紹形式上市和1隻中概股回歸上市。

德勤預料香港上半年全球IPO將排第六位，高於排名為第五的印尼證交所。至於上半年全球新股融資頭兩位為上海及深圳交易所，紐交所則排第三。

料全年融資額約1800億港元

展望全年，德勤中國預測香港在今年將會錄的近100隻新股，融資額約1,800億元。集資較去年底預測調低21.7%，而宗數則減幅達9.1%。歐振興表示，當美國加息周期終結，以及內地能夠推出更多刺激經濟措施，就能夠恢復市場資金的流動性尤其是股票的資金流向，估值亦會受響回升。加上香港推出特專科技公司上市和雙櫃台證券，相信本港市場估值回暖的同時，新股市場可重拾活力。

左二為德勤中國華南區主管合夥人歐振興先生

中國IPO全年融資約6200至6900億元人民幣

至於中國IPO市場，德勤預計今年全年A股市場錄得430至510隻新股，融資介乎6,200至6,900億元人民幣。預測科創板全年或有120至140家企業上市，融資額2,400億至2,750億元人民幣；創業板或有150至170家企業上市，融資額約1,850億至2,100億元人民幣。其中上海和深圳主板料有約60至80隻新股上市，融資額預期為1,750至1,900億元人民幣；而北交所集資額則料200至240億元人民幣。