藥明生物嚇怕投資者？　「618購物節」對消費股有啟示｜鄭昆侖

在6月18日的文章,筆者指出散戶財演的「恐慌程度」遠不及22年10月底，因此今次的反彈或不用「預期太多」。儘管中國內地減息「加持」理應會中短期內有條件支撐一下港股市場，但是上週市場的反應相比本欄的「中性」看法還要弱。過去一週,恒生指數由20,040點跌至18,889點。如果不是中電（0002）因為旗下澳洲業務有麥格里（Macquarie)入股傳言令股價上升、匯控（0005）股價表現仍算穩定的話，那麼恒指的表現隨時更弱。

中電是少數在過去一週仍有正回報的本地藍籌股,股價亦從57.30港元上升至61.55港元（+7.4%）。

藥明生物（2269）的增長前景：或受制於全球供應鏈的「大重組」因素

主要業務是為歐美藥廠提供研發以及生產代工服務的藥明生物（2269），由6月16日的47.45港元大跌至37.75港元（-21.0%）。有分析員發表報告引述藥明生物管理層指出2023年首5個月的新增合約數目或不似預期，亦是拖累股價大瀉的主因之一。管理層也預期，由於2022年上半年基數較高、以及經過3年的「高鐵速度式」發展需暫停維護，因此2023年上半年的收入增長將放緩。儘管挑戰重重，但仍維持全年指引。

無論如何，投資者對於藥明生物能否在今年下半年回復「高鐵速度式」的收入增長動力，仍有所保留。

早在2022年2月13日，筆者在《藥明生物淪「瀉藥股」 遭美針對後 並非管理層說了便算》一文中指出「夾」在中美兩國因素之中間的藥明生物前景不會太好。儘管2022年2月11日當時的股價已回落至56.7港元水平（相對於2021年11月5日的101.9港元）,但是這並不代表股價跌完不可以再跌。

不少西方大型企業已加快將供應鏈（Supply Chain)分散至全球各地。除了越南比較上出名的製造業代工中心之外,其他可行的地點包括印尼、印度、墨西哥、東歐。至於大藥廠的藥物,近年的生產基地也包括愛爾蘭（Ireland）以及塞浦路斯（Cyprus)等歐盟成員國。

如果藥明生物的長期預期業務增長率只是10%至15%（而不是市場之前預期的30%至50%）,那麼即使是現價37.75港元水平也未必吸引。2022年市盈率仍是31.6倍,在偏低增長的情況之下未必可以說是很扺買。

618購物節（5月底至6月18日）最初由京東發起，成為了中國消費力度的晴雨表之一。﹙資料圖片﹚

今年「618購物節」表現, 引証了中國內地年青人的消費力「不太給力」

過去一週，內地電商京東（9618）由157.40港元大跌至140.10港元（-11.0%）。阿里巴巴（9988）亦由91.60港元下跌至84.05港元（-8.2%）。在美國上市的拼多多（美股：PDD)亦從79.87美元大跌至69.80美元（-12.7%）。

相對於藥明生物，京東以及阿里巴巴等科技重磅股在拖低恒生指數方面具有較大的影響力。

京東集中於品牌手機、電腦、電視等消費電子産品，而且消費者不用擔心產品質素。阿里巴巴旗下的「天貓」以及「淘寶」等平台幾乎覆蓋大多數消費類別產品, 由貴價名牌產品以至平價日用產品都有。

拼多多的主要客戶是尋求「低價」而且對產品質素未必太有要求的一群消費者。

儘管涉1）中國內地減息「放水」以及2）有傳指中國當局或出台消費刺激政策，但是市場對於「618購物節」的表現似乎不太滿意。

618購物節（5月底至6月18日）最初由京東發起，隨後中國多間電商企業也參與。618購物節成為了中國消費力度的晴雨表之一。

至於今年的618購物節「賽果」,儘管京東未有提供數字，但是仍有分析員以及咨詢公司亦有進行GMV（Gross Merchandise Value)銷售額的估算。總括而言，期內的行業GMV增長率大約是5%至8%不等。相比京東在2022年618購物節的GMV增長（10.3%）以及2021年的增長（27.7%）,2023年的情況呈現大幅放緩。

毫無疑問，中國城鎮地區青少年失業率在5月份達20.8%，是影響了各大電商收入的主因之一。再者，中國國家統計局近期亦指出,失業率的計算方法是「一周工作一小時以上屬就業」。

如果內需相關（包括線上、線下）的內地消費股不再呈現高增長,那麼相關股份長遠的市盈率估值水平或不會怎樣的高。10至15倍也可能只是不過不失。儘管股價已從1月27日的81.0了港元水平跌至最近的42.95港元，李寧（2331）現時的市盈率也不算是便宜的24.5倍左右。

相對而言，「受惠」化石能源（包括煤炭、天然氣）價格下跌的下游公用股或者是逆市期間的一個比較上可靠的選擇。中電旗下的澳洲發電業務便是一個例子吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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