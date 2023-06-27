Tesla股價挫逾6%　遭高盛等4間大行齊降評級

Tesla（美：TSLA）隔晚股價急跌6.1%，收報241.05美元。對於下跌原因，市場認為是主要是因為再有華爾街大行唱淡Tesla有關。



繼上周的摩根士丹利、巴克萊、DZ Bank唱淡Tesla後，高盛將Tesla評級由「買入」下調至「中性」，為第四間轉軚的大行，但該行將目標價從185美元調升至248美元，指出Tesla次季的交付量將符合預期。

高盛認為，Tesla股價在本輪反彈後，已反映了長期增長潛力及競爭地位，但預期新車將出現艱難的定價環境，拖累今年的毛利率。再者，Tesla股價近期亦炒作競爭對手使用Tesla的充電協議標準，但利好消息已有過度炒作跡象。Tesla今年以來已升超95%。

大摩巴克萊均升Tesla目標價

值得注意的是，儘管大行下調了該股的評級，卻仍然上調了目標價，這表明大行相信市場最終正確地反映了未來盈利的潛力。

此前，摩根士丹利將Tesla目標價從200美元上調至250美元，該行稱，儘管其仍然看好Tesla，但此前的上漲已經將股價推高至合理水平。

巴克萊表示Tesla升勢過快、升幅過大，離場觀望是明智的，但同時將Tesla目標價從220美元上調至260美元。