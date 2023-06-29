金管局季報指港銀首季經營溢利按年升141.3%　受惠淨利息收入增加

金管局發表季報，指出本港銀行在今年首季除稅前經營溢利按年增加141.3%。盈利改善主要是由於淨利息收入及持作交易的投資收入增加，以及貸款減值撥備減少。



金管局指出在加息環境下，零售銀行息差在今年首季擴大至1.56厘，去年3月時為0.98厘。

季報又指出，銀行業貸款保持穩定，存款總額在今年首季增加0.5%，其中港元貸款增加2.6%。整體貸款比率由68.5%升至季的68.7%。

金管局又指出上季銀行貸款總額按年增加0.9%，其中在香港使用貸款上升1.5%，貿易融資及在香港境外使用的貸款則分別下跌0.9%及0.4%，內地相關貸款則按年增加0.6%。

金管局指出，銀行體系的特定分類貸款為1.45%，按年升0.07個百分點。其中內地相關貸款的特定分類貸款比率由2.21厘升至2.25厘。同期信用於貸款拖欠比率由0.23%升至0.25%。住宅按揭貸款拖欠比率為0.06%。

金管局指出銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在2023年首季為166%，本地註冊認可機構的總資本比率在今年3月底為20.8%。