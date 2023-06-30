加拿大艾伯塔省政府屬下機構　據報終止與香港私募基金合作

《路透》報道加拿大艾伯塔省（Alberta）政府旗下機構，終止與一間香港的私募基金合作。雙方原計劃於北美洲共同進行資源開發，交易涉及金額估計達100億美元。



隸屬於艾伯塔省政府的非牟利組織Alberta Industrial Heartland，在2016年與以香港為基地的私募基金Can-China Global Resource Fund（CCGRF）達成夥件合作協議，共同在北美洲進行天然資源開發，當時聲稱投資規模達100億美元。雙方其他只共同作出一項投資，為2017年將加拿大能源公司CQ Energy私有化，交易涉資7.22億加元。

Alberta Industrial Heartland傳訊總監Karlee Conway周四（29日）以電郵回應《路透》查詢時，指出與CCGPF合作夥件關係已不再存在。

稱百億美元投資規模屬宣傳

《路透》引述消息人士指出，100億美元投資目標只屬宣傳性質，雙方簽訂的首期投資規模不高於10億美元。

根據資料CCGRF於2013年成立，主要投資者包括中國進出口銀行﹑溫哥華礦務公司Hunter Dickinson及瑞士商品集團Mercuria。報道指出該私募基金的管理方MEC Advisory﹑中國進出口銀行﹑Hunter Dickinson及Mercuria均未有回應查詢。