人民幣弱勢港股難有起色　第三季或下試萬八點　專家叫買中電煤氣

港股於六絕月表現不太失禮，整月錄得正回報近4%。不過縱觀整第二季，大市表現再次令人失望，全季累跌1,484點或7.3%，這與人民幣繼續尋底﹑內地整體經濟數據未予人驚喜，以及歐美等多間主要央行維持現行鷹派的利率策略有關。隨著第三季已到臨，投資者應採取怎樣的投資策略，以及應將目標放在哪些主題之上？市場人士認為，投資者在本季內可以眼光聚焦於與人工智能（AI）概念相關股份外，基建股及與人民幣資產較少的企業，亦可以留意。

市場人士又指出，投資者須留意美國聯儲局的加息周期是否已接近尾聲，以及內地經濟表現。整體而言，大市於季內有機會處於18000點至2萬點範圍內。



上半年恒指累跌近865點

回顧今年上半年，大市曾觸及22700點，未能上衝之餘更一度回落至接近18000點邊緣。上半年環球資本市場較波動，既與歐美銀行業在今年首季發生危機，以及第二季內地經濟數據未如市場預期，導致人民幣反覆下試低位有關。加上美國等主要經濟體通脹水平仍然高企，促使多間主要央行繼續採取緊縮貨幣政策，有關因素均不利港股表現。恒指在整個上半年累跌865點或4.37%。

不過能源股在今年上半年表現較理想，其中中石油（0857）為上半年表現最佳藍籌股，升幅達51.8%。至於內房股表現仍受制於內地樓市尚未出現全面復蘇，當中碧桂園（2007）累跌40.45%，為表現第二差的成份股。

黃敏碩料大市回落至18000點

那麼在今年第三季，投資者要哪些議題須關注，有何投資策略，以及哪些投資主題應多加留意？寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，投資者在第三季須留意內地經濟增速﹑美國聯儲局加息周期何時完結，以及美國經濟會否出現滯脹。不排除大市在本季將會回落至18000點，明言市況最大困局在於人民幣弱勢未改。

他指出在選股時，投資者可以考慮部份收入來源來自內地﹑但是收入能夠來自多元化區域的企業，如國泰（0293）﹑迅銷（6288）及佐丹奴（0709），其中迅銷能從內地正處於消費降級，及發展下沉市場中受惠。

雖然市場人士預期美國聯儲局的加息周期快到最高位，但是不預期當局會在短期內減息。在息口仍高企情況下，黃敏碩認為滙豐（0005）及中移動（0941）等業務穩定的企業能受惠。

黃敏碩推介AI概念股新經濟股。

看好AI概念股及濠賭股

他亦指出具有人工智能（AI）概念的美股如英偉達（Nvidia）﹑蘋果﹑Tesla及Alphabet等股份，投資者可以考慮加入股票組合中。在港股市場中，可以考慮百度（9888）﹑網易（9999）及攜程（9961）等新經濟中概股，惟對平台經濟股有保留。

濠賭股亦為黃敏碩所偏好，認為澳門舉辦演唱會等活動對當地人流有帶動作用，同時對下半年博彩收入有信心。

隨著美國利率快將見頂，卻未必在短期內減息情況下，他認為投資者可以考慮具投資級別的企業債，有關企業本身擁有較強現金流及較高還款能力，孳息率可達6至8厘，相較政府債券更具吸引力。他認為在今年第3季，資產組合中債券比重可佔2至3成，現金比重約為1至2成。

張智威料中電及煤氣再受加息影響減

信誠聯席董事張智威指出，港股近期走勢偏軟與人民幣貶值有關，同時目前市況較為混亂，投資者將資金泊入具有防守力的股份。因此建議投資者在今年第3季，可以非以人民幣資產為主股份，當中包括中電（0002）及煤氣（0003）。

被問及若美國進一步加息對中電等股份影響時，張智威直言美國加息對有關股份帶來影響，又預期聯儲局仍會加息2次。可是與去年曾在多次會議中，每次加息0.75厘的加幅相比，認為加息對中電等股份影響降低。

除卻公用股外，張智威指出，投資者仍憧憬內地政府將會推出刺激經濟措施，預料能源﹑基建﹑水泥及鋼鐵股可以受惠。其中中國建材（3323）及兗礦能源（1171）周息率高企，投資者可以考慮趁低吸納。

被問及內銀前景時，他指出內地減息不利內銀淨利息收入；又指出人民幣貶值不利中移動（0941）股價，所以有關股份並非現時入手之選。

張智威認為投資者可以留意與人民幣資產較少的企業，例如中電。

基金現持複雜心態

談及今年第三季大市走勢時，張智威預期，除非市場上出現較今年3月歐美銀行業危機更嚴重的問題，否則恒指將於18000至2萬點之間徘徊。在今季投資者的資產組合，股票可佔5成，債券及現金分別佔3成及2成。若大市回落至18000點時，可以分段入市。他亦指出現時基金心態相當複雜，既擔心若股市反彈無法追得上，卻又擔心股市下跌。