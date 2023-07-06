亞太區股市爆小股災　港股全日瀉577點　內需及消費股捱沽

美國股市於周三（5日）復市，受到聯儲局於6月議息會議紀要中顯示，與會者傾向繼續加息，拖累三大指數均低收，其中道指跌逾百點。亞太區股市今日（6日）早段相當疲弱，其中日本股市挫約400點，失守33000點大關。



【16:23】

亞太區股市今日出現小股災，其中強勢的日股挫逾500點，失守33000點。至於近日似有起色的港股，同樣瀉逾500點，可是跌幅達3%，遠高於日經指數。

恒指收市報18533點，跌577點，國指跌85點，報3624點，科指跌67點，報3948點，成交額973億元。

內需及消費股表現疲弱，安踏（2020）跌4.4%，報79.35元，百威（1876）跌4.9%，海底撈（6862）跌4.3%。

內房股亦受壓，龍湖（0960）跌2.7%，碧桂園（2007）跌2.6%，融創（1918）跌2.2%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌1.9%，創融服務（1516）跌1.4%，中海物業（2669）跌2%。

濠股賭同樣受到沽壓，金沙（1928）跌5.3%，永利澳門（1128）跌4.2%，銀娛（0027）跌1.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.4%，騰訊（0700）跌2.6%。

【15:05】

內地股市低收，上證收市報3205點，跌17點，深成收市報10968點，跌60點，滬深300指數收市報3842點，跌26點，創業板指數收市報2192點，跌20點。

【14:56】

亞太區股市全面低收，日股跌565點，報32773點，澳洲ASX 200指數收市報7163點，跌89點，台股跌294點，報16762點，韓股收市報2556點，跌22點。

恒指收市報18556點，跌553點，國指跌219點，報6270點，科指跌85點，報3931點。

【13:33】

港股維持逾500點跌幅，最新報18535點，跌575點，國指跌225點，報6264點，科指跌93點，報3922點。

阿里健康（9988）跌5%，百威亞太（1876）跌4.8%。

【12:21】

港股半日跌近600點，並處於18500點邊緣。醫藥股﹑消費股及濠賭股均成為投資者沽貨對象。

恒指最新報18522點，跌587點，國指跌230點，報6259點，科指跌94點，報3921點，成交額為530.8億元。

醫藥股成為投資者沽貨對象，京東健康（6618）跌5.2%，阿里健康（0241）跌5.4%，平安好醫生（1833）跌4.2%。藥明生物（2269）跌3.1%，中生製藥（1177）跌2.6%。

內需及消費股同樣受壓，百威亞太（1876）跌4.6%，潤啤（0291）跌3.9%，海底撈（6862）跌4.6%。

體育用品股下挫，李寧（2331）跌4.7%，安踏（2020）跌4.4%，特步（1368）跌4.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌2.3%，美團（3690）跌3.4%，小米（1810）跌0.5%，京東（9618）跌3.6%。

內房股向下，龍湖（0960）跌4.3%，越秀（0123）跌2.6%，融創（1918）跌5.1%，雅居樂（3383）跌3.3%。

【11:31】

港股跌幅進一步擴大，一度瀉逾600點，恒指最新報18537點，跌572點，國指跌225點，報6264點，科指跌93點，報3923點。

京東健康（6618）﹑新奧能源（2688）﹑阿里健康（0241）﹑金沙（1928）均跌逾4%。

內需股受壓，百威（1876）及海底撈（6862）均跌3.5%。

【10:57】

港股跌幅擴大，恒指最新報18701點，跌409點，國指跌158點，報6331點，科指跌38點，報3978點。

上季收入按年跌逾6成的東方海外（0316）跌4.2%，金沙（1928）跌3.7%，安踏體育（2020）跌3.5%，李寧（2331）跌3.5%。

【10:10】

港股跌幅收窄，恒指最新報18952點，跌158點，國指跌67點，報6422點，科指轉升23點，報4040點。

【09:37】

港股維持逾200點跌幅，最新報18893點，跌217點，國指跌97點，報6392點，科指跌5點，報4011點。

【09:25】

恒指低開269點，失守19000點，最新報18840點，國指跌121點，報6368點，科指跌39點，報3977點。

阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌1.2%，小米（1810）跌1.1%，京東（9618）跌1.3%。

滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）跌1.5%。

中海油（0883）逆市上揚，最新報11.72元，升0.5%。