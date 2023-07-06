大摩料原油市場將出現供過於求　降布蘭特期油今明兩年目標價

油價近期反覆向下，石油出口國組織及其盟友（OPEC+）兩大產油國沙特阿拉伯及俄羅斯日前宣布，會將7月的每日減產行動，延續至8月，冀穩定油價。沙特國營石油企業沙特阿美行政總裁納賽爾認為，近期油價受經濟衰退拖累。大行摩根士丹利最新報告唱淡油價前景，認為非OPEC產油國增產，原油市場在明年上半年出現供過於求，降低布蘭特原油今﹑明兩年目標價。



大摩降布油第三季目標價至75美元

大摩於報告內指出，包括伊朗及委內瑞拉在內的非OPEC產油國，明年供應開始穩定上升，令原油供應在今年第三季出現緊絀，至明年上半年變成供應過剩，預料下半年油價相信會偏軟。雖然沙特及俄國或會額外自願減產，令供求出現變化，但以基本假設而言，供應短缺情況會在今年第四季有進一步改善。

該行將布油今年第三季目標價由每桶77.5美元，降低至75美元，第四季預測平均值由75美元降至70美元。明年首季預測平均值降低5美元至70美元，第二季平均值降低5美元至72.5美元。明年第三及第四季預測平均值分別為75美元及80美元。

該行又預期紐約期油將會處於65至70美元之間，因為美國有3成頁岩油生產將無法維持生產，令原油產量增長呆滯，支持油價趨向平穩。

沙特阿美CEO料下半年原油供不應求

近期油價處於弱勢，但是油企對需求前景感到信心。沙特阿美行政總裁納賽爾指出，油價下跌是受到經濟衰退陰霾牽連，但他對需求前景仍然充滿信心。

他於周三（5日）出席論壇回應記者提問時指出，縱使發達國家的經濟面對逆景，衰退陰霾密布，但內地經濟仍然向好，航空燃料需求強勁，整體原油需求有所上升，下半年求過於供可能性仍相當高，全球每日短缺200萬桶。

他亦指出石油業須要作出重大投資，以維持供應穩定，今年公司資本開支預算介乎450億至500億美元。