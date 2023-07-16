憧憬加息期玩完　弱美元令匯市百花齊放景像再現｜伽羅華

上周美國公布的6月份CPI及PPI的跌幅均超過預期，引發這輪加息潮接近尾聲的憧憬，美匯指數於周中跌穿100至15個月低位，對息口最敏感的科技股一馬當先，納指重上萬四關，標指收漲4500點樓上，是去年4月以來高位，收復加息前的所有失地，連帶港股都間接受益。

通脹有放緩跡象，美國經濟表現平穩，紓緩了年初市場對經濟陷入衰退的擔心，然而，上半年讓看空美股的分析員跌碎一地眼鏡的，卻是AI概念股意外成為推高牛市的黑天鵝，尤其是OpenAI橫空出世，對華爾街空頭是一個噩耗，連科技達人馬斯克都要成立人工智能公司xAI與之抗衡，可以想像美股轉勢已成板上釘釘，但下半年美股能否向上，便要看美國經濟前景及美聯儲的息口政策，這關繋到美元走勢。

聯儲局經常強調，貨幣政策是基於通脹風險而制定，但明年是美國總統大選年，美聯儲此時繼續冷卻經濟和通脹的努力，可能承受白宮及華爾街的壓力，於是有投行構想出一個皆大歡喜的情節，就是本月26日美聯儲加息25點子，作為今輪加息期完結的休止符，然後在8月24至26日Jackson Hole年會暗喻今輪加息期暫時結束，這是美聯儲就結束加息期曾經的操作。

所以說，自美國公布6月份優於預期的通脹數據後，利率期貨交易員調整兩項對美息的押注，一是押注7月加息25個基點的機率激增至93%，二是把開始減息的預期由明年5月份提早至明年1月的概率上調至43.3%，一個看似非常矛盾的押注組合，正好反映市場對美聯儲短期內宣布加息期終結的憧憬。

市場人士預期聯儲局本月下旬再次加息後，最快明年減息。（資料圖片）

押注7月加息25點子 但預期明年初減息

美國通脹下行是大勢所趨，當中服務性通脹下行速度未必如預期，但憧憬加息期進入尾聲，看淡美元已是機構投資者的共識，而且數據亦顯示投資者已早作部署，外匯市場很快會出現百花齊放，對沖基金造空美元，將為非美元的弱勢貨幣轉強奠下基礎。

據彭博最新數據顯示，對沖基金指自3月以來首次淨賣出美元，轉向美元空倉，而彭博最近一篇有關基金看淡美元的訪問報道中，受訪者包括M&G投資、Alliance Bernstein及瑞銀資產管理等基金大戶，管理上萬億美元資產，這些一致看空美元的都不是泛泛之輩，看來美元未來還有很大下跌空間。

近期弱勢的人民幣亦久旱逢甘霖，借勢反彈至一個月高位，離岸人民幣連升7日，報1美元兌7.158，是27個月來最長升浪。市場曾預期人民銀行在周五（14日）舉行的上半年金融統計數據新聞發布會上就穩定匯價或刺激經濟等透露一點風聲，令港股偷步炒作重上萬九關，但人行副行長劉國強基本上只作單純匯報數據，多少令投資者有些失望，但本周仍有多項重要的經濟數據公布，包括GDP、工業增加值、零售、固產投等，對港股後市影響關鍵。

人行派發定心太，指人民幣匯價不會出現單邊市。（資料圖片）

人行派定心丸 人幣不會出現單邊市

可能為免投資者覺得悶，劉副行長在發布會刻意用了一些潮語。他說人行針對外部衝擊，既不會沒有定力，也不會太「佛系」，又說外匯市場既沒有「大媽」，也沒有「大鱷」，不會出現單邊市，言下之意，人民幣匯市表現風平浪靜。

其他非美元貨幣亦表現亮麗，英鎊兌美元上試1.31，帶動渣打（2888）與滙控（0005）股價造好，日圓升穿140，兌港元有可能重回6算，遊日的港人又要趕快換匯了。

在游資憧憬美息不加下，以美國基金為首的全球股票基金在過去七周共流入近700億美元資金，單單至7月12日止的一周，全球股票基金流入116億美元資金。一如所料，對息口敏感的科技板塊錄得流入資金規模最大，而醫療保健和能源行業流出資金最多。

美股愈牛，空頭的日子自然苦不堪言。據S3 Partners發布的報告，美股空頭倉位由去年底的8,640億美元攀升到今年6月底的1萬億美元，持有這樣龐大的空倉很大部分是機構投資者用來對沖手頭的持股，本質上是帳面虧損，但也是相當嚇人。至6月底止，空頭帳面虧損共1,221億美元，3隻今年瘋升的股票Tesla、Nvidia和蘋果公司便讓空頭損手共310億美元，當中Tesla的空頭損手達130億美元，難怪馬斯克近日意氣風發，除了成立xAI與OpenAI較勁外，也可能與FB朱教主打場MMA的「鐵籠戰」。

美銀策略師籲投資者在今年8月底或9月初沽空美股。（資料圖片）

美銀唱空美股 冀拾回年初唱淡的眼鏡碎

然而，也有不少人質疑美股下半年能否延續上半年的強勢，美國經濟雖不致陷入溫和衰退，但不算強勁，只能以「不冷不熱」來形容，而且炒AI概念股的熱潮暫時有退卻跡象，所以華爾街大行對下半年美股看法分歧，上調標指目標價的大行雖然不少，但也有些說是時候做空美股。

有趣的是，美國銀行策略師Michael Hartnett忽發奇想，在其最新報告中構想了做空美股的時間表。他說，投資者將大量資金投入股市，但下半年粘性通脹和美聯儲鷹派政策的陰霾仍然纏繞市場，美股其實處於Goldilocks的狀態，表面風光，其實是危機四伏，他建議8月底或9月初做空風險資產。

提起美銀Hartnett，他上半年因看淡標指見3800點，成為跌碎眼鏡的分析員之一，他早前已公開承認看淡美股是非常錯誤，但他不認為牛市已經到來，並將目前股市升勢與2000年及2008年市況相提並論，就是股市大崩盤之前都會大反彈，他今次發布做空美股的報告似乎想打場翻身仗，挽回自己令客戶輸大錢的名聲。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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