信銀國際上調港今年GDP增長至4.5%　料美國7月後結束加息周期

撰文：劉兆儀
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中信銀行（國際）發佈最新經濟前景分析，該行維持今年環球本地生產總值（GDP）增長2%的預測。其中香港GDP增長由上季預測的約4%調升至約4.5%，而内地有望達到5%的官方目標。另外，美國加息周期步入尾聲，料聯儲局於本月加息25點子後，今輪加息周期結束。

料聯儲局本月最後加息25點子

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，美國經濟增長動力顯著減弱，當中聯儲局進取加息力度造成貨幣環境收縮。現時美國通脹放緩趨勢延續，預計下半年將逐漸接近2%的通脹目標，在本月最後進行加息25點子後就會終結整個加息週期，並估計在明年上半年會開始進行減息。

料本地銀行將加息0.125厘

在香港市場方面，卓亮則將香港全年GDP增長預測由4%升至4.5%。他表示，香港勞動市場保持暢旺，當中旅遊業的復蘇帶動了零售銷售反彈，推動私人消費增長。加上訪港旅客復甦，料本港失業率在第三季有望進一步跌穿3%。

此外，他表示在美國進行加息25厘後，預計港元最優惠利率亦會跟加0.125厘。至於在本港樓市，他表示加息周期見頂其壓力下滑，加上旅遊業經濟復甦，料本港全年樓市維持升5%。

中國有望達全年GDP 5%增長目標

內地經濟方面，今年經濟增長有望達至5%的官方目標。服務業反彈成為主要增長動力來源。卓亮表示，若服務業在下半年同樣維持6.4%的增長，內地全年GDP則有望可達5%至5.4%。

至於貨幣政策，他預料人行第二季的減息頻率及幅度溫和，下半年或會出現25個基點的存款準備金下調。

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