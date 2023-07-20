許正宇拍片介紹港人民幣業務發展　雙櫃檯助人幣股票建流動性

人民幣走向國際化，為香港帶來不少機遇。財經事務及庫務局局長許正宇也粉墨登場，拍攝短片介紹「香港的人民幣故事」，香港人民幣業務的整體發展。

截至去年底，香港人民幣存款總額接近1萬億元人民幣，全球約七成半的離岸人民幣支付款額經香港處理，為全球最大的離岸人民幣資金池。

服務國家債務融資需求

許正宇表示，政府和監管機構過去一直大力推動人民幣產品市場發展，本港的產品生態圈整全完備，包括存款、點心債、各類基金、期貨及保險等等。最新的舉措是推出「港幣—人民幣雙櫃檯模式」，讓投資者可以港幣和人民幣交易同一發行人的證券，並在港幣櫃台及人民幣櫃台間進行跨櫃台交易。這對於投資者來說絕對是「雙贏」局面。一方面，持有港股的投資者，如希望持有或增持人民幣，可直接套現股票取得；另一方面，持有離岸人民幣又希望投資港股的投資者，亦毋須先兌換港幣進行交易，變相減省匯兌成本及風險。配合港交所同日引入的「雙櫃台莊家機制」，將有助人民幣股票逐步建立流動性，推動市場未來進一步在港發展人民幣證券業務做好準備。

許正宇粉墨登場，拍攝短片介紹「香港的人民幣故事」。﹙影片截圖﹚

另外，許正宇指出，本港人民幣業務優勢亦體現於服務國家的債務融資需求。國家財政部自2009年開始連續15年在香港發行人民幣國債，中國人民銀行亦已建立在港發行中央銀行票據的常態機制。此外，深圳市人民政府和海南省人民政府於2021年及2022年在香港發行離岸人民幣地方政府債券，進一步豐富了香港市場人民幣金融產品。為支持更多內地地方政府在香港發債，立法會通過了政府的建議，將豁免利得稅的優惠涵蓋所有內地地方各級人民政府在港發行的債務票據，並已於今年3月31日起生效。

此外，特區政府亦帶頭發行人民幣債券以推動市場創新和持續發展。今年6月，我們在政府綠色債券計劃下成功發售接近60億美元等值的綠色債券，其中包括150億人民幣綠色債券。是次發行吸引了不同類別的投資者參與，認購反應熱烈，並發行了首批10年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣產品選擇。

極檢視其他金融範疇的法規及監管

許正宇又指，政府一直積極深化香港與內地金融市場互聯互通和融合。由早年推出的「滬深港通」、實施內地與香港基金互認安排、債券通北向和南向通的推出、啓動跨境理財通，以至上年交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通，都為境內外投資者逐漸提供更多元化的資產配置選擇，促進兩地市場的共同發展。今年5月，兩地利率互換市場互聯互通北向交易亦已啓動，第一次將互聯互通安排擴展至衍生品領域，提供風險管理產品並與債券通產生良好的協同效應。開通首日，共有27家境外機構通過互換通達成互換合約交易，涉及總值達超過82億人民幣。

互聯互通以外，港府亦積極檢視其他金融範疇的法規及監管，力求強化香港作為全球離岸人民幣業務中心的地位。積金局於2020年把上海及深圳證券交易所納入「核准證券交易所」名單，以便利強積金投資於内地A股。「我們亦已獲立法會通過修改法例，以便利強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行和三間内地政策性銀行發行或無條件擔保的債券，便利強積金作多元化投資及把握內地資本市場穩步開放的機遇。」