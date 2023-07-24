英國財政部據本周內與大型銀行開會　商討客戶不因言論被關閉賬戶

外電報道英國財政部計劃本周召集大型銀行負責人，討論私人銀行Coutts關閉前英國獨立黨（UKIP）前黨魁Nigel Farage賬戶後，如何確保客戶不會因為個人政治觀點而被取消銀行戶口。據報國民國敏寺銀行﹑倫敦萊斯銀行﹑滙豐銀行及巴克萊銀行等19家銀行及金融科技公司將被要求參與會議。

據報英國財政部經濟秘書紀安俊（Andrew Griffith）將於周一（24日）致函予各大銀行。引電引述信件草稿指出，銀行被要求說明如何確保「客戶可以使用支付賬戶，而不必擔心因合法表達而被取消銀行賬戶」。據信件草稿，銀行高級代表亦將被要求說明，如何實施在上周制定的規則。有關措施包括拒絕客戶通知期由30日延長至90日，並向客戶提供拒絕決定的全面解釋。政府指出有關規則是希望保護客戶言論自由。

Nigel Farage早前指出接獲Coutts通知將關閉其銀行賬戶，並在母行為他提供一個新的標準賬戶。至上周Nigel Farage發布一份從索取Coutts﹑長達40頁的文件，以了解關閉其賬戶寬的關由。文件指出考慮到Nigel Farage公開發表的言論，繼續讓Nigel Farage作為客戶與Coutts作為包容性組織的立場不符。

國民西敏寺銀行行政總裁Dame Alison Rose就關閉Nigel Farage賬戶，向對方致歉，並承諾監督Coutts流程的審查。