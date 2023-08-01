金管局調查：次季僅有4%受訪中小企申新貸款　22%感銀行批核較難

金管局調查發現，第二季中小企信貸狀況大致保持穩定，沒有明顯跡象顯示有廣泛壓力。值得留意的是，季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及4%。



金管局公布今年第二季「中小企貸款狀況調查」結果。調查顯示， 關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見／不知道」的受訪者，78%認為銀行在第二季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，低於前一季的85%。同時，有22%認為銀行的有關取態「較困難」，高於前一季的15%。

在已獲批貸款的受訪者中，82%表示銀行在2023年第2季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為79%。18%受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為21%。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。

調查也收集有關中小企新貸款申請的結果。4%受訪者表示曾於第二季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔87%，前一季的結果為89%。表示申請不成功的受訪者佔13%，前一季的結果為11%。