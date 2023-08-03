標普7月香港PMI降至49.4　今年私營經濟首現收縮

標普全球7月香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，跌穿50.0持平點，顯示私營經濟今年首次縮減經營活動。7月PMI指數由上月50.3降至49.4，反映第三季初景氣輕微下滑。

標普全球最新數據顯示，香港特區私營經濟於7月景氣逆轉。由於新接的訂單量由升轉跌，企業於是降低產量，但來自海外和中國內地的業務仍有增長，因此經營活動的整體跌幅屬於溫和。不過，企業對物料採購和人力配置顯得審慎，尤其當價格壓力在7月加劇，情況更加如是。業者對經營前景的信心不及上月，整體樂觀情緒回落至去年11月以後最低。

新增訂單和業務量下降

綜觀7月份數據，企業因經濟疲弱而訂單減少，於是7個月以來首次減產，若按行業分類，則以製造業首當其衝；但不管新增訂單與產出，兩者跌幅其實都屬於輕微，經營活動也只略為放緩而已。反過來說，企業來自海外和中國內地的新增訂單量仍受惠於旅遊復常，繼續保持今年以來增長。供應商7月延長了交付時間，反映供應鍵較上月緊張，而且造成企業積壓更多。

市場需求重現收縮，企業因止降低了經營信心，樂觀度下滑全8個月最低。業者對前景憂慮，沖淡對經濟好轉的期待。隨着新增訂單和業務量下降，企業於是縮減採購，跌幅為一年以來最高，但由於採購量與使用量相若，因此庫存水平變化不大。

價格壓力再度升溫

踏入下半年，香港特區私營企業面臨的成本壓力與日俱增。原材料價格、運輸成本、僱員薪酬同時上漲，在採購價格和工資成本的夾擊下，整體投入成本顯著飆升。有見及此，企業隨即加價，藉以將成本負擔轉嫁客戶，且價格升幅比上月加快，高於一年以來的平均水平。

標普全球市埸財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港特區私營企業幅重啟拉動的增長動力，似乎在下半年初耗盡。最新PMI數據顯示，新增訂單由升轉跌，導致經營活動委縮，但景氣下滑的速度畢竟溫和，而來自海外和中國內地的出口需求仍在擴張，繼續支撐企業經營。不單整體營商環境轉差，同時值得憂慮的還有價格壓力再度升溫，因這情況很可能進一步抑壓商業信心，影響市場未來數月對商品和服務的需求。