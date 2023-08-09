意大利將向銀行開徵暴利稅　拖累歐洲股市下跌

意大利宣布今年將向銀行業徵收暴利稅，對於銀行受惠於加息而獲得的「額外利潤」，將收一次性徵稅40%。此政策拖累歐洲股市週二（8日）下跌，泛歐斯托克600指數收市跌0.23%，報458.6點，即市最大跌幅曾達0.81%。以金融股為主的意大利MIB指數收市挫2.1%。



意大利政府在7日晚間的內閣會議上，批准徵收這項稅款，所得款項將用援助按揭貸款人。義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）7日表示，銀行業受惠於加息獲得數以十億計額外利潤， 卻未有回饋存戶，「家庭與企業的借貸成本倍增的同時，一般存戶的利息收入並未跟著翻倍。」

花旗集團分析師根據現有資料估算，意大利政府向徵收一次性的暴利稅，約佔該國銀行業今年淨利的19％。美銀估計，當地銀行業需上繳20到30億歐元。

受此措施影響，意大利最大的聯合聖保羅銀行 （Intesa Sanpaolo），週二股價下跌 8.67%，收於 2.338 歐元；而裕信銀行（UniCredit）股價也下跌 5.94%，收於 21.28 歐元。

歐洲股市受拖累，英國富時100指數收報7,527.42點，跌27.07點或0.36%；德國DAX指數收報15,774.93點，跌175.83點1.1%；法國CAC 指數收報7,269.47點，跌50.29點或0.69%；意大利MIB指數收報27,942.25點，急瀉605.36點或2.12%或；西班牙IBEX 指數收報9,301.80點，下挫56.80點或0.61%。