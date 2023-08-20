傳恒大尋求美法院破產保護　許家印保本奇招能否湊效｜伽羅華

近日有內房債危機被市場視為全球三大風險之一，其餘兩大風險分別為聯儲局加息和俄烏戰爭，筆者認為將內房債改為中國經濟崩盤，可能更有資格進入前三，至少內房債仍不能與2009年金融海嘯攀比，因中國金融體系相對封閉，但毫無疑問，內房債危機確實已拖累近日全球股市的氛圍。

內房美元債違約並非始自今日的碧桂園，自2021年8月恒大集團（恒大）兩筆美元債正式違約後，一石激起千重浪，多家開發商債務蜂湧爆雷，計有佳兆業，花樣年和世茂集團等，到如今的碧桂園，總結在前十大民營房企中，依稀記得只有龍湖未爆，希望它不會成為下一家。

正當大家以為恒大已資不抵債到無以復加，無數分析也呼籲投資者早沽恒大美元債，上周初恒大旗下恒大地產突然爆出遭中證監立案調查的消息，雖然監管機構解釋是恒大地產涉嫌資訊披露違法違規，但影響恒大需要延期在港債權人會議，最蹊蹺的是近日傳出許家印治下的恒大在美申請第15章破產保護（第15章），時間點也太巧合了吧！

究竟恒大在美司法區下還有哪些不動產？公眾所知不多，從公司提交與美國破產法院的文件中，就只列出其附屬天基控股及景程公司，公司又聲稱有超過190億公司的未償還美元債，還有一些可能是內保外貸的債務，既然都是境外債，不是應該由美國債權人入稟索償嗎？

美國法院：圖為2019年1月18日，美國紐約市的聯邦法院。（Getty）

恒大在美申破產保護 冀外國勢力左右債權重組

恒大向美國法院尋求按第15章的確認，自有它的道理，很大可能是因應來自中國政府要求其以海外資產填數的壓力，若美國破產法院受理，公司最近在香港、開曼群島、英屬維爾京群島及美國等不同司法區便可協調進行，而非各自為政。第15章與一般常見的第7章、第13章不同，它允許公司在延長一段時間內重組債務，而且不需要直接變現任何資產償債，有助恒大在不受干擾下進行債務重組，這方面的效果與第11章相若，所不同的是第15章針對非美國本土人士。

是否承認恒大在美國以外司法區進行的債務重組談判，要留待美國法院定奪。假如獲批，對恒大有利有弊。先說不利方面，債務人在美信用受影響，例如持有恒大控其負面信貸紀錄會在銀行系統由入檔起計為時7年，未知這與近日傳出許家印及很多恒大高層已辦理離婚是否有關，以免「老賴」風險波及各人太座，但事先聲明離婚傳聞未獲官方證實。

有利方面，如果涉事人有抵押貸款違約，第15章可以協助你不用沽售資產，美國債權人也不能凍結你名下資產，這應該是恒大以第15章的主要原因。雖然暫時未知恒大及其關連人士於海外資產分布，早前英國媒體披露，倫敦一棟豪宅早年以2.1億鎊天價出售，幕後提供資金者傳是許家印，以此推論，恒大可能還有一些值錢的海外資產尚未曝光，屆時第15章便可派上用場。再者，一旦在不同司法區有債權人提告，尤其是強勢的美國法院，肯定影響恒大在港的債務重組談判。

恒大海外或有優質資產未曝光

當然，如果債務人只是因巨額債務令收支平衡出問題，最好的是不要以第15章方式解決。出現負面信用紀錄，對一般人影響有限，但對超級富豪來說是不光彩。

眾所周知，由於國情關係，中國政府是不允許恒大在內地的子公司破產，因為破產後，恒大對政府承諾的補交樓責任便不能履約，所以債權人是不能指望恒大能變買內地資產。

另一個讓恒大內地兩萬四千億總債務凍過水的原因，是恒大在全國各地的開發項目基本上以獨立法人註冊，債權大多涉及與地方政府利益掛勾的個體，就算清算每個樓盤項目，所得收益都未必入到恒大內地子公司的袋口，更何況是落戶海外的恒大。

簡言之，在政府部門介入下，恒大在內地債權與債務很難有話語權，它能夠參與的是海外債權談判，亦可以這樣說，恒大在港、開曼群島及維爾京群島召開債務談判，債權人只需要問恒大這家控股公司有多少海外資產及現金。

可以預見，恒大債權人會議將是馬拉松式、且未必能達成協議的會議。﹙資料圖片﹚

債權人只能寄望恒大控股本身償付能力

雖然未清楚恒大集團手頭有多少現金，但要它償付超過190億美元的美元債肯定是不切實際的想法，但要削多少債，多長時間償還，償還現金與股份的比例，所以恒大以第15章破產保護入稟，希望爭取時間處理亦屬正常。

自恒大美元債於兩年前爆雷，恒大一直心急處理海外債權人會議，印象中在港A類協議安排會議已延後多次，最新的上周三（16日）公布延期至8月28日舉行，其後緊接的A類債權人的開曼群島恒大協議安排將在同一地點進行，而香港及開曼群島的恒大C類協議安排會議亦順延舉行。

若按恒大向曼哈頓破產法院提交的文件顯示，恒大債權人8月可能會就重組進行投票，香港（開曼群島法院會議在港同日舉行）和英屬維爾京群島法院可能會在9月的第一周批准。

可以預見，恒大債權人會議將是馬拉松式、且未必能達成協議的會議，據悉目前大部分境外債權不是落入關連人士手上（可能很早持有），就是落入早前已低價購入債權的專業追債機構手中，外界對恒大能與一眾債權人達成協議基本上不寄與厚望，但內房債危機卻剛剛成為國際投資者的焦點，恒大與碧桂園兩家的總債務已近四萬億元，除了內房債外，地方債及金融系統已經處處爆雷，令人憂慮，究竟今年中國經濟如何走向？都是一句，拭目以待吧。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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