瑞銀下調今明兩年內地GDP預測　低於官方目標　料通縮壓力持續

鑒於房地產下行幅度可能比此前預期更深、持續時間更長，且外需弱於預期，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，年初至今政策弱於預期，下調今年GDP增持預測0.4個百分點至4.8%，低於官方5%目標，明年預測則大幅下調1個百分點至4.2%，主要考慮到房地產活動及對其他經濟活動影響的重新評估。同時，通縮壓力也將不會在短期內結束。



汪濤發佈報告指出， 房地產活動疲軟將壓抑工業產品需求及相關投資，制約地方政府開支及基建投資。而這導致的經濟活動將抑制勞動力市場及居民收入復甦，從而拖累消費增長。預計房地產行業的疲軟影響可能延續至2024年，拖累明年固定投資及居民消費增長。

報告認為，除了抑制消費需求外，房地產建設活動持續疲軟還將增加工業行業的去庫存壓力。這均意味著通縮壓力將不會在短期內結束。因此預計PPI在明年二季度之前將深陷按年下跌，今年按年下跌3%，明年按年增長僅0.5%，此前預測為1.2%。維持對2023 年CPI增速預測為0.5%不變，但將明年的CPI增速預測下調至1.2%，此前為 1.5%。

經濟弱復蘇和通縮壓力也將壓低國債收益率，瑞銀並將2023年、2024年底的10年期國債收益率分別下調至2.6%和 2.7%。該行還下調了2023年和2024年的進出口額和進出口量的預測。4月以來進出口跌幅超過此前預期。此外，未來全球和國內需求走弱也可能拖累進出口價格下降。

人民幣方面，瑞銀將今年底美元兌人民幣的預測從6.95調整為7.15。儘管最新的貿易和經常帳戶順差預測，小幅高於此前預期，但美元走強和中國經濟復蘇弱於預期意味著人民幣匯率可能不及此前預測，預計央行可能會動用各種工具，包括重新引入中間價的逆週期因數，以防止美元對人民幣匯率較7.3的水準大幅走弱，且預計年末中國經濟增長動能會有所改善，而美國經濟增長可能明顯放緩。