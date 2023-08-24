金管局：零售綠債代幣化為DLT終極目標　短期內交收維持T+1

金管局今年2月協助政府發行8億港元代幣化綠色債券。分布式分類帳技術（DLT）已應用於此批代幣化綠債流程，金管局助理總裁（外事）許懷志表示，局方計劃在未來不定時利用DLT發行債券，而成功發行零售綠債會是一個終極目標，但短期內相信未能達至。



對於會否將交收日由T+1縮短至T+0，他表示仍在研究中，短期內仍會繼續T+1，因一旦出現技術問題，當局也有時間進行修補。

分布式分類帳技術（DLT）已應用於此批代幣化綠債流程，包括於鏈上將債券實益權益代幣化、將港元現金鑄造現金代幣，透過證券代幣及現金代幣轉撥實現電子式貨銀兩訖（DvP）交收，由的一級及二級市場買賣交收、息票派付，以至贖回的端到端應用。

該次綠債項目展示了DLT 在債券市場潛力，有助提升交收效率、運作效率及增加透明度。許懷志表示，目前DLT應用場景集中於債券應用，有意見可應用於需要即時結算的交易，例如貨幣市場。而股票市場本身系統已屬高效，故沒有需要去應用。

他表示未來會探討實現DLT在債券市場的潛能，探討更多用例，包括開展更多代幣化發行，解決平台及系統零碎化問題，優化法律及監管框架。