港股升353點　內房及車股獲追捧　地產股上揚新世界升4%

美國股市於周一（28日）延續上日升勢，其中道指揚逾200點，企穩34500點。亞太區股市今日（29日）早段上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段油價及金價均未見有太大變動。



【16:31】

恒指收市報18484點，升353點，國指升6386點，升140點，科指升106點，報4234點，成交額為1,013億元。

汽車股上揚，北京汽車（1958）升17%，比亞迪（1211）升5.6%，吉利（0175）升2.8%，小鵬汽物（9868）升2.9%。

內房股攀升，碧桂園（2007）升12.3%，融創（1918）升12.6%，雅居樂（3383）升7.1%，佳兆業（1638）升3.9%，龍湖（0960）升6%，恒大逆市瀉14.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升9.9%，融創服務（1516）升8.1%，新希望服務（3658）升16.4%。

科技股方面，阿里（9988）升2.3%，騰訊（0700）升1.3%，美團（3690）升1.9%，小米（1810）升1.5%。

地產股方面，新世界（0017）升4.2%，長實（1113）升1.6%。

【15:05】

內地股市延續上日升勢，上證收市報3135點，升37點，深成收市報10454點，升221點，滬深300指數收市報3790點，升37點，創業板收市報2118點，升58點。

港股方面，恒指升350點，報18481點，國指升139點，報6385點，科指升102點，報4229點。

【14:15】

港股午後維持逾300點升幅，並重上18500點，恒指最新報18502點，升371點，國指升140點，報6386點，科指升99點，報4227點。

長和（0001）升2.2%，中電（0002）升2.4%，新世界（0017）升2.1%。

【12:24】

港股延續上日升勢，半日勁升365點。恒指半日升365點，報18496點，國指升141點，報6387點，科指升107點，報4235點，成交額為508.6億元。

內房股上揚，碧桂園（2007）升6.2%，融創（1918）升6.9%，龍湖（0960）升2.2%，佳兆業（1638）升1%。恒大（3333）續尋底，半日瀉1成。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升4%，融創服務（1516）升3.4%，恒大物業（6666）升1.5%，保利物業（6049）跌0.8%。

汽車股今早普遍上揚，北京汽車（1958）升13.8%，小鵬汽車（9868）升4.3%，蔚來（9866）升2.9%，理想汽車（2015）升5.5%，比亞迪（1211）升5.5%。

科技股方面，即將公布業績的小米（1810）升2%，阿里（9988）升2.4%，騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）升2.7%。

內需及消費股同樣獲追捧，海底撈（6862）升3.3%，潤啤（0291）升0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%。

【11:02】

港股升幅進一步擴大至300點，恒指最新報18429點，升298點，國指升111點，報6357點，科指升86點，報4214點。

比亞迪（1211）升4.6%，新奧能源（2688）升4.3%，港交所（0388）升4%。

網易（9999）升3.5%，中海外（0688）升3.3%，中芯（0981）升3.1%，吉利（0175）﹑中信（0267）及翰森（3692）均升3%。

【10:07】

港股升幅擴大，最新報18325點，升194點，國指升67點，報6313點，科指升49點，報4176點。

碧桂園（2007）升4.9%，港交所（0388）升3.2%，中海外（0688）升3.1%，碧桂園服務（6098）升2.8%。

周一復牌的恒大（3333），最新報0.33元，跌5.7%。

【09:29】

恒指高開130點，報18261點，國指高開55點，報6301點，科指高開42點，報4170點。

科技股上揚，阿里（9988）升1.3%，美團（3690）升1.4%，即將公布業績的小米（1810），今早平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，港交所（0388）升0.9%。

已於周一公布業績的比亞迪（1211），高開1.6%，小鵬（9868）高開1%。

內房股方面，恒大（3333）未止跌，低開14.3%，碧桂園（2007）高開2.5%。

連跌多日的星空華文（6698），今早高開3.7%。