中銀半年多賺35%至170億元　派息52.7仙　淨利息收入增51%

中銀（2388）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利按年增加34.7%至169.98億元，中期息52.7仙，按年增加17.9%。



上半年中銀淨利息收入為232.08億元，按年增加51.47%。若計及外匯掉期合約資金收入或成本後的淨利息收入為249.88億元，按年升42%。該行指出與平均生息資產增長及淨息差擴闊帶動。其中平均生資產按年增加877.44億元或2.8%。

截至今年6月底，中銀淨利差及淨息差分別為1.05厘及1.45厘，按年擘闊15個基點及47個基點。計入掉期合約的資金收入或成本，淨息差為1.56厘，按年升43個基點。

該行又指出，期內淨服務及佣金收入為49.14億元，按年跌9.5%，與投資市場氣氛淡靜，證券經紀及基金分銷收入按年下跌31.4%及13.9%有關。

該行又指出，淨交易收益為40.43億元，按年跌54.6%，剔除外匯掉期合約的資金收入或成本的淨交易性收益為22.63億元，按年減少65.8%。

該行亦表示，上半年貸款及其他賬項減值撥備為12.25億元，按年跌29%。總貸款減值準備對客戶貸款比率為0.73%。

該行表示，截至今年6月底止，一級資本比率為20.75%，而總資本比率為22.99%。