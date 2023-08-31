港7月零售總銷貨值按年升16.5%　遜預期

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，今年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年上升16.5%，總銷貨數量的臨時估計按年上升14.0%，兩者均稍低於市場預計的18%和17%。



2023年6月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升19.5%。與2022年同期比較，2023年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升20.1%。

在2023年7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較2022年同月上升1.4%。2023年6月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌2.6%。與2022年同期比較，2023年首七個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.1%。

扣除其間價格變動後，2023年7月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升14.0%。2023年6月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升17.4%。與2022年同期比較，2023年首七個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升18.2%。

按分類看，7月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.8%；服裝升34.3%；百貨公司貨品上升25.6%；電器及其他未分類耐用消費品升6%；食品、酒類飲品及煙草升3.1%。 相反7月超市貨品則跌少於0.05%。燃料下跌20.3%。

政府發言人表示，在訪港旅客人數上升和消費氣氛正面下，零售業總銷貨價值在7月按年繼續明顯上升，在未來數月訪港旅遊業復蘇應繼續利好零售業，勞工市場情況改善和政府各項支持消費的措施也會有幫助。