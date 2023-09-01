保監局：上半年內地客新造保費超越疫前　滙豐料增長動力延續全年

保監局公布，上半年內地訪客的新造業務保費上漲至319億元，相等於個人業務總額31%，超越2019年疫前同期，這反彈由終身壽險和危疾保障需求帶動，佔已發出保單份額89%，而有27%保費則涉及香港銀行機構提供的融資安排。



若單計第二季，內地訪客的新造業務保費達到223億元，屬2016年第四季以來單季最高，亦是有紀錄以來單季次高，按年飆升逾113倍，按季也急增近1.32倍。

上半年本港整體保險業毛保費總額達2,957億元，按年下跌1.4%。期內長期業務保費收入總額2,587億元，按年下跌2.2%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入2,275億元，按年上升3.1%；個人人壽及年金（投資相連）業務保費收入為127億元，下跌15.9%；退休計劃業務供款下跌41.1%。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費1,031億元，按年上升25.9%； 一般保險業務的毛保費及淨保費分別為370億元和233億元，分別上升5.1%及3.4%，整體承保利潤由25億下降至15億。

滙豐保險新造業務保費市佔率最大

保監局數據並顯示，上半年滙豐保險在新造業務保費市場份額達19.65%，繼續為市場第一。滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，由年初至今錄得超過200億元的新造業務保費，隨著第三季將會有更多國際旅客來港，這將繼續帶動對領先理財及健康方案的需求，有信心這強勁的增長動力將會延續至全年。

保誠則在理財顧問業務、離岸新造業務及定期保費業務均排名第一。上半年該公司保費等值銷售額 （APE） 按年大增379%，表現優於同行，是市場整體增長的5倍。市場佔有率按季增長1.8%至 15.2%，比2019年第二季新冠疫情爆發前高出 4.2%。

保誠理財顧問、離岸新造及定期保費業務均為市場第一

理財顧問業務年度保費等值銷售額 （APE）連續兩季成為市場之冠，市場佔有率為33%。年度保費等值銷售額 （APE）按年增長 56%，高於整體市場10% 的增長率。健康保障的新造業務保單由本年首季的 53% 按季增加至 58%。

保誠上半年招聘了近1,200名理財顧問，並有望在年底完成招聘共4,000名理財顧問的目標。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，上半年的亮麗成績受惠於香港經濟復甦，以及中港兩地全面通關，但更重要的是，始終關注香港客戶。\