內地8月以美元計價出口按年跌8.8%　進口降7.3%　均較預期佳

內地海關公署公布，今年前8個月，內地進出口總值27.08萬億元（人民幣‧下同），按年跌0.1%。其中，出口15.47萬億元，增長0.8%；進口11.61萬億元，下降1.3%；貿易順差3.86萬億元，擴大7.3%。



按美元計價，8月出口按年跌8.8%，市場預期跌9%，進口按年跌7.3%，市場預期跌9%。

今年前8個月內地進出口總值3.89萬億美元，下降6.5%。其中，出口2.22萬億美元，下降5.6%；進口1.67萬億美元，下降7.6%；貿易順差5,534億美元，擴大0.8%。

首8個月向美國出口減少11.7%

在今年首8個月，東盟爲內地第一大貿易伙伴，貿易總值爲4.11萬億元，增長1.6%，佔外貿總值的15.2%。其中，對東盟出口2.4萬億元，增長2.8%；自東盟進口1.71萬億元，增長0.03%；對東盟貿易順差6852億元，擴大10.3%。

歐盟爲內地第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值爲3.68萬億元，下降1.5%，佔13.6%。其中，對歐盟出口2.37萬億元，下降4.4%；自歐盟進口1.31萬億元，增長4.3%；對歐盟貿易順差1.06萬億元，收窄13.4%。

美國爲內地第三大貿易伙伴，與美國貿易總值爲3.05萬億元，下降8.7%，佔11.2%。其中，對美國出口2.27萬億元，下降11.7%；自美國進口7,752.6億元，增長1.6%；對美貿易順差1.5萬億元，收窄17.4%。