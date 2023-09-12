大行報告｜富瑞稱本港房地產「回到起點」　最睇好呢兩隻股！

投行富瑞發表大行報告，盤點本港地產及收租股上半年表現。報告稱，地産股上半年業績未盡人意，市場對於疫後復甦期待也幾乎殆盡，且利率逆風大於預期。富瑞分析，隨著銀行按息上調，本地市場購買力或因此削弱 5%，令整體樓市原地踏步（Back to Square One）。



不過，其預測，本港下半年樓市價格有下調空間，隨著淨人口流動轉正，本港樓市需求仍然強勁，而租金上升亦反映住屋需求穩定，在基本因素支持下，本港現時僅經歷短暫「黎明前的黑暗」，樓價有望在明年復甦。不過，礙於目前經濟前景不明朗、息口高企，該行在今年下半年偏好高息口、及經常性收入增長前景佳的防守性股份，當中最為看好恒地 （0012） 及希慎 （0014）。



富瑞稱，恒基充足的土地儲備為未來變現有利。（資料圖片）

點名看好恒地、希慎

富瑞稱，恒地及希慎收益能見度高、具防守價值，故此對兩隻股份看高一線。其預測，在明年兩隻股份股息率，分別可高達8.9厘及9.0厘，每股盈利增長高達8.5%至12.9%，屬高息一族。分析指，恒地充足的土地儲備有利未來變現，而希慎商場重建升級亦有助推動零售租賃，故前景值得期待。

除卻以上提及的兩隻股份，富瑞亦同樣給予領展（0823）、九倉（1997）「買入」評級，但分析指，相關股份來年股息率，預期只有7.3厘及4.9厘，增長較為緩慢。富瑞將恒隆地產（0101）評級從「買入」調低至「持有」，目標價由14元降至11.5元，是本次報告中唯一評級被下調的股份。

同時，該行在短期未見盈利催化劑，故下調多家地產股目標價。備受市場關注的長實集團（1113）目標價下調4%至44元；新世界發展（0017）目標價降21%，至15元。而太古地產 （1972）目標價下調至16元，跌幅高達24%。

零售業復甦，或將帶動購物中心租金收入。（資料圖片）

寫字樓租金慘淡 零售業復甦在望

報告指出，寫字樓在近兩年內租金復歸可能性渺茫，而非核心地段租務下行週期將更長。不過，零售業銷售額，已經恢復至新冠疫情前90%至100%以上水平，預計復甦在望。

富瑞又稱，10月的施政報告，港府不太有機會大幅放寬主流樓市措施，但不排除會對3000萬元以上豪宅市場，會有所鬆動。