貿發局率團巴黎商貿推廣　無懼地緣政治　范婉兒：世界實有爭拗

香港貿發局疫情後,將於本月19日首次在歐洲法國巴黎,舉辦旗艦推廣活動「成就機遇.首選香港」(Think Business, Think Hong Kong)(TBTHK)。香港貿發局研究總監范婉兒受訪時指出,貿發局希望率先向法國商界,展示香港作為國際商貿平台的優勢,進一步促進兩地的商貿合作關係。



香港貿發局疫情後,在法國巴黎舉辦「成就機遇.首選香港」旗艦推廣活動。(資料圖片)

巴黎一日推廣活動 聚焦本港最新發展機遇

隨著亞洲智慧城市快速發展,單於2022年,全球有66%的可再生能源投資,流向東亞及太平洋地區。貿發局更預計到達2030年,亞洲綠色基礎設施發展每年會有1.7萬億美元(約13.3萬億港元)的投資商機。而8至9成粵港澳大灣區企業,亦計劃在未來五年,增加ESG相關項目的投資。

范婉兒指,貿發局在本月中,將會到巴黎舉行為期一天的推廣活動。活動中,將會有來自香港和法國的商界領袖參與,聚焦討論亞洲經濟和不同領域的最新發展及機遇,涵蓋綠色金融、可持續發展、創新科技、大灣區發展機遇及設計等範疇。

范婉兒指,創新科技唔止局限於芯片發展,其他項目亦有合作空間。(資料圖片)

無懼地緣政治影響 范婉兒:創新科技唔止得芯片

她表示,歐洲對可持續發展步伐走得較快,香港如果有平台可以攜手合作,相信不少歐洲企業,都會樂意一同發展。當被問及會否擔心地緣政治,影響彼此創新科技發展合作,她就表示,「其實好多嘢都離不開一啲創新科技發展,Technology is every part of our daily life(科技已融入生活每一環),唔係得芯片嗰啲。我哋有食品技術、生物技術,呢啲都係重要。呢個世界一定有爭拗,但我哋可以聚焦喺啲迫切想做嘅嘢,尋找合作空間。」

范婉兒又稱,吸引歐洲初創企業來港發展,亦是此行其中一個重要目的。但相關範疇屬兩地合作發展新領域,故挑戰及機會參半。「最大挑戰係佢哋能唔能夠成長到,大家好有意欲發展,但係咪可以成熟、成長到,大家要試咗先知。」另外,她指疫情後,歐洲企業對本港最新營商環境未能完全掌握,「佢哋可能幾年訊息有落差,所以我哋都責無旁貸要去歐洲,香港最新發展動向話畀佢哋知。」

當被問及會否擔心外國初創公司來港「夭折率」高,以及未能為本港的本地生產總值(GDP)帶來增長,她就表示,「依家反而唔係睇一間初創對本港GDP貢獻大與小,而係成個國家甚至本港都係向創新科技路向去走。成個行業發展、生態系統個發展係環環緊扣,我哋永遠都唔知邊間初創會成功,但我哋會畀一個機會佢哋去試。」