貿發局率團巴黎商貿推廣　無懼地緣政治　范婉兒：世界實有爭拗

香港貿發局疫情後，將於本月19日首次在歐洲法國巴黎，舉辦旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）（TBTHK）。香港貿發局研究總監范婉兒受訪時指出，貿發局希望率先向法國商界，展示香港作為國際商貿平台的優勢，進一步促進兩地的商貿合作關係。



香港貿發局疫情後，在法國巴黎舉辦「成就機遇．首選香港」旗艦推廣活動。（資料圖片）

巴黎一日推廣活動 聚焦本港最新發展機遇

隨著亞洲智慧城市快速發展，單於2022年，全球有66%的可再生能源投資，流向東亞及太平洋地區。貿發局更預計到達2030年，亞洲綠色基礎設施發展每年會有1.7萬億美元（約13.3萬億港元）的投資商機。而8至9成粵港澳大灣區企業，亦計劃在未來五年，增加ESG相關項目的投資。

范婉兒指，貿發局在本月中，將會到巴黎舉行為期一天的推廣活動。活動中，將會有來自香港和法國的商界領袖參與，聚焦討論亞洲經濟和不同領域的最新發展及機遇，涵蓋綠色金融、可持續發展、創新科技、大灣區發展機遇及設計等範疇。

范婉兒指，創新科技唔止局限於芯片發展，其他項目亦有合作空間。（資料圖片）

無懼地緣政治影響 范婉兒：創新科技唔止得芯片

她表示，歐洲對可持續發展步伐走得較快，香港如果有平台可以攜手合作，相信不少歐洲企業，都會樂意一同發展。當被問及會否擔心地緣政治，影響彼此創新科技發展合作，她就表示，「其實好多嘢都離不開一啲創新科技發展，Technology is every part of our daily life（科技已融入生活每一環），唔係得芯片嗰啲。我哋有食品技術、生物技術，呢啲都係重要。呢個世界一定有爭拗，但我哋可以聚焦喺啲迫切想做嘅嘢，尋找合作空間。」

范婉兒又稱，吸引歐洲初創企業來港發展，亦是此行其中一個重要目的。但相關範疇屬兩地合作發展新領域，故挑戰及機會參半。「最大挑戰係佢哋能唔能夠成長到，大家好有意欲發展，但係咪可以成熟、成長到，大家要試咗先知。」另外，她指疫情後，歐洲企業對本港最新營商環境未能完全掌握，「佢哋可能幾年訊息有落差，所以我哋都責無旁貸要去歐洲，香港最新發展動向話畀佢哋知。」

當被問及會否擔心外國初創公司來港「夭折率」高，以及未能為本港的本地生產總值（GDP）帶來增長，她就表示，「依家反而唔係睇一間初創對本港GDP貢獻大與小，而係成個國家甚至本港都係向創新科技路向去走。成個行業發展、生態系統個發展係環環緊扣，我哋永遠都唔知邊間初創會成功，但我哋會畀一個機會佢哋去試。」