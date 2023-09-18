KeeTa周二進軍港島　並獲譚仔加盟　推三餸米線最平29元限時優惠

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa續擴大本港版圖。公司最新宣布，繼順利覆蓋九龍區之後，延續迅猛攻勢，乘勝在港島開通服務。明日周二（19日）早上9時起，KeeTa在港島中西區、灣仔區、東區正式啟動運營，九龍區餘下的油塘亦會同時開通。

KeeTa指，針對新區域用戶，繼續推進「十億激賞」計劃，每一位新註冊用戶均可領取300元新人優惠禮包，包括多張大額滿減券和免運費券。此外，KeeTa還於9月推出「全月免運費」活動，用戶可在整個9月疊加享受每日一單免運費優惠。

KeeTa補充，本輪拓區後，除了人口密度相對較低的港島南區，KeeTa在香港的運營範圍已從最初的旺角、大角咀地區，逐步覆蓋九龍和香港島兩大區域，餘下的新界也有望盡快開通。從香港各區的人口密度以及佔比看，目前KeeTa攻港進程已近半，年底覆蓋全港的計劃正穩步實現。

「譚仔」及「譚仔三哥」加盟

另外，更多知名餐飲品牌加速入駐KeeTa，包括迎來譚仔雲南米線（下稱「譚仔」）和譚仔三哥米線（下稱「三哥」）兩大餐廳同時加盟。KeeTa 指，為更大程度回饋用戶，也聯合譚仔、三哥，共同推出「$29 歎三餸米線」的限時優惠活動，即由9 月19日至9月23日連續五日，用戶只需花 29 元即可享受三餸米線外賣，且無需額外支付配送費。

KeeTa發言人表示：「在九龍，我們獲得了很多用戶、商戶、送遞員的支持，發展超過預期，因此加快了港島的拓展。港島是KeeTa擴區進程中重要的里程碑。我們會繼續用心做好外賣，聯合更多優質餐廳，為消費者帶來更好外賣服務、為行業帶來更開放的合作環境。 」