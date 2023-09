梁錦松北上開醫院　明言中國做生意有「三不賺」｜溫多娜

久未公開露面的前財政司司長梁錦松,原來近年看好內地醫療市場發展潛力,一直秘密練兵,疫情期間在深圳福田,其任創始人兼董事長的新風天域投資及興建了一家「深圳和睦家醫院」(和睦家)。近日,他更大搞導賞團,邀請傳媒朋友一睹醫院真貌。



「攝親」也親身上陣 十分熟書

溫多娜打探到,侍母至親的梁錦松,之前數日到美國探望媽媽時,一時不察「攝親」,但仍帶病親力親招待大家,毫無架子,從頭跟到尾,十分親切。有隨團人士更相當驚訝指:「佢真係好熟書,由儀器喺邊度嚟,點運作,到每個醫生佢都叫得出名。佢自己都話,個project跟足六年,做得呢個位咩就要咩都清楚晒,唔好假手於人。」

之後,梁錦松又分享醫院開業初期,一件難忘事。由於當時疫情,和睦家拿到藥廠「輝瑞」當時人人搶購的新冠口服藥,知道甘肅有迫切需要,以成本價送到當地,一毫子都沒有賺。

梁錦松強調,中國做生意有三不賺。

梁錦松:中國做生意有三不賺

梁錦松在介紹和睦家時,指其宗旨是要「to do good and do well」,希望在複雜多變的世界下,可以堅持做好事。他更強調,自己喺中國做生意,有三種錢「唔賺得」,「國難之財不能賺;天災之利不能賺;貧弱之食不能賺」。

而「記數醒」的梁錦松亦憶述,當時醫院第一批拿回來的新冠口服藥,成本價是2,300.1元,連小數點後的數字,他都記得鉅細無遺。然而醫院門口當時有很多「黃牛」,說服在醫院看完病的患者,若然病情輕微,將手中新冠口服藥賣出,最高可炒至8萬元,但醫院仍然只按正常收取數百元的診金及藥費,堅持不加價。

梁錦松盞鬼,現場拿老友、資深傳媒人文灼非(右一)開玩笑。

妙語連珠引哄堂大笑

不過,醫院今次主要介紹主打的豪華「月子中心」,則屬於可以「賺少少」的開心錢範圍。連有三名子女的梁錦松亦大讚,醫院坐月套房除了可眺望天水圍河景外,亦可以全天候照顧產後媽媽需要,有中藥薰蒸、乾式水療、醫護監察,比香港請貴價「陪月」更抵。不過,有記者打趣叫他不如跟太太伏明霞多生一個時,他則立刻吐吐舌頭,耍手擰頭,話「呢啲留返畀後生」咁話。

席間,他更盞鬼地拿自己老友、《灼見名家》社長文灼非來開玩笑,指「有返咁上下年紀,泌尿問題上可能有嘢需要幫忙」,惟一般如進行外科手術不但傷口痛,且要住院四天,但醫院引進獨家無創手術,只需要伸一條管道至適當位置「打幾粒釘」,全程只要20分鐘,除了不需住院外,更重要的是,不影響性功能。妙語連珠的梁錦松,引得全場哄堂大笑。