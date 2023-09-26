梁錦松北上開醫院　明言中國做生意有「三不賺」｜溫多娜

久未公開露面的前財政司司長梁錦松，原來近年看好內地醫療市場發展潛力，一直秘密練兵，疫情期間在深圳福田，其任創始人兼董事長的新風天域投資及興建了一家「深圳和睦家醫院」（和睦家）。近日，他更大搞導賞團，邀請傳媒朋友一睹醫院真貌。



「攝親」也親身上陣 十分熟書

溫多娜打探到，侍母至親的梁錦松，之前數日到美國探望媽媽時，一時不察「攝親」，但仍帶病親力親招待大家，毫無架子，從頭跟到尾，十分親切。有隨團人士更相當驚訝指：「佢真係好熟書，由儀器喺邊度嚟，點運作，到每個醫生佢都叫得出名。佢自己都話，個project跟足六年，做得呢個位咩就要咩都清楚晒，唔好假手於人。」

之後，梁錦松又分享醫院開業初期，一件難忘事。由於當時疫情，和睦家拿到藥廠「輝瑞」當時人人搶購的新冠口服藥，知道甘肅有迫切需要，以成本價送到當地，一毫子都沒有賺。

梁錦松強調，中國做生意有三不賺。

梁錦松：中國做生意有三不賺

梁錦松在介紹和睦家時，指其宗旨是要「to do good and do well」，希望在複雜多變的世界下，可以堅持做好事。他更強調，自己喺中國做生意，有三種錢「唔賺得」，「國難之財不能賺；天災之利不能賺；貧弱之食不能賺」。

而「記數醒」的梁錦松亦憶述，當時醫院第一批拿回來的新冠口服藥，成本價是2,300.1元，連小數點後的數字，他都記得鉅細無遺。然而醫院門口當時有很多「黃牛」，說服在醫院看完病的患者，若然病情輕微，將手中新冠口服藥賣出，最高可炒至8萬元，但醫院仍然只按正常收取數百元的診金及藥費，堅持不加價。

梁錦松盞鬼，現場拿老友、資深傳媒人文灼非（右一）開玩笑。

妙語連珠引哄堂大笑

不過，醫院今次主要介紹主打的豪華「月子中心」，則屬於可以「賺少少」的開心錢範圍。連有三名子女的梁錦松亦大讚，醫院坐月套房除了可眺望天水圍河景外，亦可以全天候照顧產後媽媽需要，有中藥薰蒸、乾式水療、醫護監察，比香港請貴價「陪月」更抵。不過，有記者打趣叫他不如跟太太伏明霞多生一個時，他則立刻吐吐舌頭，耍手擰頭，話「呢啲留返畀後生」咁話。

席間，他更盞鬼地拿自己老友、《灼見名家》社長文灼非來開玩笑，指「有返咁上下年紀，泌尿問題上可能有嘢需要幫忙」，惟一般如進行外科手術不但傷口痛，且要住院四天，但醫院引進獨家無創手術，只需要伸一條管道至適當位置「打幾粒釘」，全程只要20分鐘，除了不需住院外，更重要的是，不影響性功能。妙語連珠的梁錦松，引得全場哄堂大笑。