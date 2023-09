碳中和目標崎嶇難行　Lego示範永續發展是場永無止境旅程｜林子傑

上週日(9月24日),樂高(Lego)集團宣布停止使用再生(recycled)塑料來替代石油製(oil-based)塑料製造Lego積木的計劃。因為落成這個計劃,需要大規模去改造他們現有的工廠,而此過程將會對環境造成極大破壞。

早前,作為”Build the Change”研究的一部分,樂高訪問了 6,000 名 8 至 18 歲的孩子,去了解他們對環境的看法。樂高發現,當孩子們被問及現時地球和人類面臨的問題時,全球暖化是他們最關注的問題。 此外,五分之三的兒童更認為,如果現在做出改變,拯救地球還不算太遲。因此,樂高在 2021 年 COP26(第26屆聯合國氣候峰會)上向全球領導人提交了十項建設更美好世界的建議(Building Instructions for a Better World)。

樂高也於2021 年,首次開始使用回收廢棄瓶子的PET 塑膠,來製造樂高積木。科學家和工程師在測試了 250 多種 PET 材料和數百種其他塑膠配方後,成功獲得了美國食品和藥物管理局(FDA)和歐洲食品安全局的批准。平均來說,當時一公升回收PET塑膠瓶的原料,可以生產 10 塊 2 x 4 樂高積木。

很遺憾,經過兩年多的PET塑膠瓶原料替代品的測試,科學家發現,利用該材料生產並沒有減少碳排放,樂高現時的研究重點是怎樣採用更多的「生質基質原料」(bio-based materials)和回收材料,來降低對石油製塑料原料的依賴,但不一定需要達到100% 的替代標準。

儘管第一次嘗試取代石油製塑料失敗了,樂高表示仍「完全致力於在 2032 年用永續材料(sustainable materials)製造樂高積木」。好消息是,樂高最近成功地找到了一種新型紙基(paper-based)的包裝材料,來取代傳統的塑膠包裝,這種新型紙基的材料環保、堅固,並且易於將樂高積木包裝到盒子中。在測試中,樂高的研究員更意想不到的發現,新包裝大受孩子們的歡迎。這種新包裝不但有較地減少傳統塑膠包裝的環保問題,孩子們更因為無法從不透明的紙包裝中預覽樂高積木組合,這種額外的神秘感提升了玩具的樂趣。

樂高的經驗展示了通往永續發展 (path to sustainability)的道路,不會是一條輕鬆的旅程,過程需要不斷的嘗試和經歷不同的錯誤。碳中和目標在經過了數年的發展,在可見將來,哪些公司是否言行一致,就會變得顯而易見。

【財經專欄】馬山歸來不看岳.林子傑

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師。

