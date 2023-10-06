高盛指油價回落或僅屬短暫現象　維持明年春季油價見100美元預測

國際油價於周三及周四連跌2日，其中在周三的跌幅更達5%。BOK Financial高級副總裁Dennis Kissler表示，油價受壓因市場人士憂慮原油需求增長放緩，抵消產油國維持產量不變的利好因素，亦有大行指出有看好油價的倉位被迫止蝕。

不過高盛認為近期油價回落可能只是暫時現象，美國汽油需求大降的數據未反映真實情況，以及市場誇大高利率引發經濟衰退的憂慮。該行同時維持明年春季油價每桶可達100美元的預測。



高盛指出雖然美國於周三公布的官方數據顯示，當地汽油庫存大增，且一項需求指標放緩至25年以來季節性最低水平，可是部份替代指標顯示，汽油需求仍較健法。至於對經濟衰退憂慮導致油價下跌觀點，高盛稱經濟仍處於軟著陸軌道上。

高盛指出原油價格若要大幅回升，須要汽油利潤率回升﹑金融狀況企穩及庫存出現下降，認為這3個驅動因素均可產生作用。

摩通9月時預測油價可見150美元

另一大行Mizuho亦有類似觀點。該行研究主管Bob Yawger認為，投機炒作情緒主導短期市況，技術上油價未觸及短期底位。

此矛另一大行摩根大通於9月下旬，將全球能源股評級升至「增持」，指出短期內及長期油價均有機會上升，又預料油價有機會升至每桶150美元，及建議投資者買入相關股票，認為能源超級周期在暫停後將捲土重來。