利息升至7厘是「靠嚇」？ 　憶起前和黃大班談李嘉誠睿智｜鄭昆侖

港股市場接近止水（Still Water）狀況，單日大市成交甚至有時不過500億港元。正當做定期（不論是美元或港元）隨時都有4.5厘，那麼股市的相對吸引力便會大幅下降。近幾個月，不少本地基金經理的的十大持倉股包括中資石油能源股。除了高息率之外，相信即使到今天仍有人相信「去美元化（De-dollaization)」的概念。只不過，對於港元/美元投資者而言, 下注油價上升未必是很明智的。

儘管存在沙地兼俄羅斯減產因素，但是北美增產、環球需求放慢、美國息口水平高企,這些因素會壓住油價走勢。WTI期油從9月27日的每桶93.7美元,在大約一週的時間之內挫至82.8美元水平。坊間有人覺得好驚嚇，但事實上油價早在2022年6月初已見了一個大頂（當時約120美元）。即使是不少人的愛股中海油（0883）（13.10港元）, 2023年的中期息已由0.70港元削至0.59港元。

戴蒙（Jamie Dimon)指出，美國利率水平有可能升至7厘。 (REUTERS)

7厘美息的環境，你準備好未呀？

近期美資銀行JP Morgan的靈魂人物戴蒙（Jamie Dimon)指出，美國利率水平有可能升至7厘。換一個角度，戴蒙的原文的意思是「如果我有機會去建議一間企業，我會這樣說，你們已否準備好7厘利息的情況嗎？（If I was advising a company, I would say, are you prepared for 7% rates?）」。

用常理去諗，7厘所指的是美國Fed Funds Rate、又或者是1年期美國國債息率。事實上，美國的新造按揭息率已高於7厘，只不過美國的房貸以定息（Fixed rates）為主流，而且有40%的房貸數目是在2020至2021年的超低息環境下鎖定了利率（來源：Black Knight）。

相比之下, 近5年香港的主流玩法是超高的按揭成數（7至9成）,而且浮動息率（Float Rates）是香港的按揭主流。其實,只要動一動腦筋，便知道借了重債（又是浮息）的香港業主才是全球很高危的一群。

那當然，上述戴蒙言論並不是針對香港的住宅樓業主、又或者是香港企業。只不過，一日只要聯繫匯率制度不變，那麼港息便不能背離美息。

美國的零風險利率（Risk Free Rates）會否會升至7厘水平，相信沒有人可以說得準。只不過，假設你在2021年、甚至是2022年上半年跟大多數香港人講美國息口會升至3厘水平（今天已愈5厘），相信大多數人當時會當你「亂講一通」、又或者是「靠嚇」。

所以呢，利率這事情，還是「Never say never」。再者，作為明智的個人又或者是作風穩健的企業，在加息週期開始時有需要控制債務水平、將浮息債轉為定息債、最好是減少不必要的投資。去到今天，最好作出一些「聽落去很變態」的壓力測試（Stress Test），例如一旦樓宇按揭利息升至7厘以上，你仍能否保持流動性（Liquidity）。

李嘉誠近日發表對於新加坡、香港、AI等事宜的一些看法。（亞洲前瞻峰會2023訪問截圖）

李嘉誠的財務智慧，似乎到今天都是啱的

近日李嘉誠先生對於新加坡、香港、AI等事宜發表了一些看法。筆者的看法是，有些人和事所涉的那個大時代的思維水平，已超越我們今天這個城市的集體意識的眼界了。

無論如何，筆者時常記得在上世紀90年代香港電台（RTHK）的「 傑出華人系列：李嘉誠」，當時已是前和黃集團董事總經理馬世民（Simon Murray）道出了李嘉誠的財務以及投資智慧。

馬世民原本的英文回答應該是這樣的：「One of the reasons that he （Mr. Li Ka Shing）is very successful is his timing. He buys when the markets are flat, because he has a good balance sheet. 」。

中文的意思應該是：「李嘉誠的成功之道，其中一點是其時機（Timing）的掌握。在市場沉寂時他進行投資（收購），因為其公司財務狀況一直保持良好。」。

筆者的理解是，長期而言應避免過度借貸、亦應保持正數現金流。因此，在市差的情況（通街都是血的情況）閣下才有「執平貨的條件」........

即使是今天，長實（1113）（40.7港元）以及長江基建（1038）（36.5港元）的財務狀況是處於很健康的水平。長江基建的債務比率是偏低，而長實亦很接近淨現金的水平。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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