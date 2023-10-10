綠色債券｜銀行推退款優惠　轉定存獲高息達7.28厘（持續更新）

新一批綠債將於今日（10月10日）發行，並於明日（10月11日）在港交所（0388）正式掛牌上市。此批綠債人均穩中8手，最多可獲9手，若投資者認購手數多於成功中標，可考慮銀行的退款優惠，當中高息定存相較一般市面定存息更為吸引。



信銀：「大富翁存款」存息達7.28厘

信銀國際宣布，全新客戶及現有客戶於10月30日前以綠債退款資金登記「大富翁存款」，可享儲蓄年利率高達7.28%。完成指定要求，更可參加「大富翁黃金之旅」大抽獎，獲得抽獎機會贏取限定版足金大富翁。優惠適用於持有本行、其他銀行或證券行之綠債退款。

工銀亞洲：推定存、ESG基金免認購費及人民幣兌換優惠

工銀亞洲表示，該行推3項退款優惠，包括定存、ESG基金0%認購費及人民幣兌換優惠。該行客戶綠債退款，以10萬港元或以上，做38天港元定期存款，享年利率3.28%；敍做98天港元定期存款，享年利率4.28%；敍做188天港元定期存款，享年利率4.18%。

此外，由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款以整額方式認購基金產品，可享ESG基金0%認購費優惠及其他基金0.5%認購費優惠；由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款兌換人民幣，可享40點子優惠。

建行亞洲：3個月港元定存優惠

建行亞洲表示，經該行申請綠色零售債券之合資格客戶，於2023年10月11日至2023年10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立「3個月港元定期存款」達10萬元或以上，可享特惠年利率。