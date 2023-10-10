本港IPO跌出全球前五位差過印度　首三季僅集資246億元

香港新股市場表現欠佳。畢馬威中國發布《香港IPO市場：2023年前三季度摘要》顯示，香港IPO市場第三季僅有13間公司上市，集資額僅68億元．以今年頭三季計，亦只有44間公司上市，集資額為246億元，分別較去年同期減少65%和15%，拖累香港跌至全球IPO排名第8位。



而A股IPO市場則相當暢旺，今年至今累積貢獻全球募資總額約一半，宗數則佔全球約五分之一。截至9月底，全球前五大證券交易所排名依次為上海證券交易所﹑深圳證券交易所﹑納斯達克﹑紐約證券交易所及印度國家證券交易所。

A股IPO市場領先全球

其中上交所和深交所，分別募資287億美元和198億美元，不過比起去年同期，分別減少42%和23%。縱使集資總額有所下降，A股IPO申請宗數仍然相對穩定，目前約有820間企業申請上市。而納斯達克今年憑藉一宗超大規模的半導體與軟件設計公司上市項目，集資總額增至109億美元，全球排名升至第三。與此同時，紐約證券交易所穩居全球第四位；兩家交易所去年均五甲不入，今年的表現有顯著進步。

從A股IPO市場募資額來看，排名前三的企業均與半導體生產相關，反映中國內地重視半導體行業發展。訊息技術、媒體及電訊和工業製造業佔目前IPO申請人近七成，預計將成為A股市場長期增長的主要推動力。

行業分布方面，本港集資金額最大宗的IPO，來自消費品市場。（畢馬威中國）

行業分布方面，本港集資金額最大宗的IPO，來自消費品市場。同時，市場對生物科技行業的未來發展，充滿信心。截至9月30日，共有20家醫療保健及生命科學公司申請上市，其中包括9間未有盈利生物科技公司。儘管市場環境欠佳，但報告顯示香港上市的未盈利生物科技公司數目，仍超出去年。今年頭三季度，有6間未盈利生物科技公司上市，超越去年同期的4間。而隨著正在處理的赴港上市申請宗數不斷增加，截至今年9月底已有約110宗，令香港有望在今年底重返全球IPO五甲。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，儘管IPO活動仍然低迷，香港在持續擴大互聯互通機制，深化與亞太、中東和環球市場的聯繫上不斷作出努力，並透過優化氣候相關披露以促進可持續金融的發展，這些措施對香港持續增強國際聯繫並擔任中國內地與全球市場的橋樑具有重要戰略意義。