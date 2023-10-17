中小企成功投身大灣區　靈活通訊成智勝關鍵

將業務拓展至大灣區，相信是不少香港中小企的目標，據統計，有6成受訪中小企預計今年將投放不少於15%的收入於大灣區發展。雖然大灣區遍佈機遇，但港人到內地行商最大的不便在於溝通渠道，HKT的5G流動通訊服務計劃不但打通中港澳三地的通訊及數據限制，更可以靈活配合各種專為中小企而設的數碼方案，令公幹時亦可高效工作！



研究報告反映進軍大灣區成中小企趨勢

今年年初，貝恩公司和恒生銀行公佈「粵港澳大灣區中小企業報告：韌性與機遇」研究報告結果，其中有6成受訪香港中小企預期2023年投放於大灣區的資金不少於收入的15%，反映港中小企到大灣區發展將成為大趨勢。不過，目前中、港、澳三地的電話並不相通，中小企遊走於大灣區時或要準備多張電話卡，非常不便。

有研究報告指出，6成受訪香港中小企預期2023年投放於大灣區的資金不少於收入的15%。

「一卡兩號」+「On-the-Go」=完美公幹組合

要在大灣區發展成功，中小企必須先選擇合適的5G電話數據服務，以便聯繫。加上近年在內地生活模式改變，沒有內地電話號碼和數據就難以完成開設銀行帳戶、電子支付和購買高鐵車票等日常活動。所以配備一個固定的內地電話號碼可說是中小企在大灣區發展的第一步。HKT的5G商業流動通訊數據計劃提供了中國內地手機號碼服務，只需簡單登記即可免費配置基本內地數據及通話分鐘 ，方便於內地進行各種日常活動。

中小企在外工作時若想將辦公室電話轉駁到手機，隨時隨地以公司2字頭號碼打出及接聽電話，可以月費＄28加配HKT的「On-the-Go」手機應用程式。透過「On-the-Go」手機APP, 不論身處何地都能時刻與同事和客戶保持聯絡，更可以收聽辦公室電話的留言信箱及查閱傳真。

「一卡兩號」配合通訊應用程式「On-the-Go」，造就最便利的大灣區商業電話體驗。

多元組合計劃 更便利實惠

選擇5G計劃時，中小企可按照公司需要考慮組合計劃，例如商業寬頻+ 5G Sim 數據計劃、員工數據共享計劃或Microsoft 365+5G Sim數據計劃等等。

以HKT x 1O1O獨家5G企業服務計劃為例，一個計劃包含通訊服務和協作工具，方便實用又減省成本。中小企一方面可透過Word、Power Point、Excel、OneDrive、SharePoint、Teams等輕鬆遙距協作和進行網上會議，另一方面又可豁免部份Microsoft程式使用的本地數據用量*，一舉兩得。而員工數據共享計劃讓中小企可以配置多張數據Sim卡，團隊間靈活分享數據，不怕部份員工不夠用量或剩餘過多。

選購HKT的商業5G流動通訊計劃時，中小企可按照公司需要而考慮不同組合計劃。

財政司司長陳茂波於6月曾展望道：「大灣區的產業發展是非常有前途，且潛力龐大。它將會是一個龐大、結合金融和創科雙引擎驅動的經濟體，未來機遇處處，大有可為。」中小企要把握機會發展，就要率先做好準備。想在大灣區靈活工作，就要由選擇合適的流動數據計劃開始，HKT一站式提供商業光纖寬頻、5G流動數據及各種數碼方案，讓中小企在中、港、澳均能夠靈活地運用及合作，全面提升競爭力！

立即了解更多HKT 5G流動通訊計劃：https://bit.ly/3ZTQx0W

HKT辦公室及專業服務方案：https://bit.ly/46pg6ZU

*只適用於HKT或csl.的Microsoft 365用戶，部分可豁免數據用量的Microsoft程式包括Teams, One Drive, Share Point及 Exchange Online

（資料及相片由客戶提供）