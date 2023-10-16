分行團隊明年擬請300人　恒生吼實行外人才　高層︰擁6大優勢技能

銀行業人才競爭激烈，各行也要各出奇謀「搶人才」。其中，恒生銀行﹙0011﹚為快發展財富管理業務，將推出新計劃，以打破傳統的招聘策略，向各行各業的優秀人才「招手」，並提供為期24周的金融知識培訓，助他們「轉跑道」。該行個人銀行業務分銷主管麥中和直言，「行外人變內行人」並不是想像中困難，反而擁有六大可轉移到銀行發揮優勢的技能。



麥中和透露，恒生11月將推出計劃，招募自不同行業有不同能力的人才。﹙資料圖片﹚

分行團隊料明年招聘約 300 人

麥中和指出，該行財富管理業務一直保持著強勁的增長勢頭，並抓住大灣區帶來的新機遇。今年上半年，高端客戶、大眾化客戶和新晉富裕客戶數量按年增長了25％，顯示客戶群十分廣泛。另外，今年首9個月，恒生銀行前線客戶經理的保險和投資產品銷售平均增長了4至5成。

財富管理業務實現了持續增長，對人才需求自然上升。麥中和表示，面對龐大機遇，配合業務發展，恒生持續增聘人手，特別是拓展財富管理業務、跨境理財通和銀行數碼化服務，以配合粵港澳大灣區客戶對財富管理日益增長的需求，今年個人銀行新聘的前線客戶經理按年增加近兩成，分行團隊預計在 2024 年會招聘約 300 人，包括擴大客戶經理團隊規模。

他又透露，恒生將於11月推出一個名為「Accelerating Wealth Programme 」的財富管理及個人銀行客戶經理招聘計劃，有別於行業過往集中招聘具財富管理前線經驗人士的傳統，讓來自不同行業有不同能力的人才可有機會轉換職場跑道，從起跑線開始加入銀行業，提供專業的培訓，開拓全新的職涯機遇。同時將配合業務發展及「未來銀行」服務概念糅合他們的多元技能，建立更多元化的人才庫。

麥中和稱，許多以服務為本的行業，有六大可轉移到銀行發揮優勢的技能，如人際關係連結等。﹙資料圖片﹚

「行外人變內行人」 6大可轉移優勢

談及什麼人「轉行」較有優勢，麥中和稱，許多以服務為本的行業，當中所需技能與銀行服務業相近，有六大可轉移到銀行發揮優勢的技能，包括人際關係連結、有影響力的溝通、成長思維、數據分析、批判性思考及設計思考。

此外，他指，適合加入銀行分行團隊的人，也需要具備一些適當的性格特質，例如對風險的敏感性、批判性分析能力、不斷向前和發展的思維、外向和與不同人士溝通等。其他行業普遍培養出的優秀技能，也可以在銀行的日常工作中應用，例如突破性思維、靈活應變的解難能力，以及善用數據進行溝通表達，甚至協助客戶進行分析和計劃。

為了解決轉換職場跑道時缺乏相關經驗或行業知識的問題，恒生提供為期24周的專業培訓計劃，涵蓋了分行營運、財富管理專業知識和應用、以客為本的服務技巧，以及所需的專業認證（例如保險或證券執照）。

楊穎詩入職前為空姐，疫情時轉職銀行業務，成功開拓新跑道。﹙資料圖片﹚

游泳教練及空姐入行 獲工作滿足感

恒生銀行客戶經理黃子健入職前任游泳學校經理及教練，負責課程銷售及與家長建立關係，他指出，因該校沒有明確晋升階梯，於是決心改變事業軌道。他難忘客戶在意見書中感激自己「像天使一般拯救他」。

另一位客戶經理楊穎詩入職前為空姐，她稱，疫情時離開原本工作，轉職銀行業務，一年後晋升為客戶經理，她曾為久居海外的港人客戶提供貼心服務，包括由落機一刻安排專車接送，及為這位當天生日的客人送上生日蛋糕，客戶由衷的感謝都讓她深刻難忘。黃子健及楊穎詩坦言，這些工作滿足感正是推動他們努力工作的動力。